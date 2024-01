Az elszánt német tüntetők teljes váltást követelnek a gazdaságpolitikában, amit a kancellár szerint a szélsőségesek szítanak, ám ez mindenki számára veszteséget hozhat. Néhány órával az előre bejelentett berlini demonstráció előtt, már vasárnap estére megtelt a Brandenburgi kapunál meghirdetett gyülekezési terület, ami főváros szerte súlyos forgalmi fennakadásokat okozott a hét első munkanapján.

A Süddeutsche Zeitung beszámolója szerint a mezőgazdaság védelmében szervezett, hétfői fellépésre Németország minden területéről ötezer traktorral, mezőgazdasági gépekkel, buszokkal vonult fel mintegy 10 ezer regisztrált tiltakozó.

A szövetségi kormány gazdaságpolitikáját élesen kritizáló, példátlan méretű demonstrációt a gazdálkodó szervezetek szorgalmazták, de több ágazat képviselői, például az építőipari szereplők, a szállítmányozók és a kereskedők is támogatják.

Eközben a parlament pénzügyi bizottsága előtt zajlik a német gazdaszövetség meghallgatása a költségvetés-finanszírozási törvényről, amellyel a szövetségi kormány a tervezett megszorításokat akarja végrehajtani – közölte a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Mint megírtuk, az Alkotmánybíróság elmarasztaló döntése miatt Olaf Scholz kancellár kormányának milliárdos lyukat kell betömni a költségvetésben, amelyet többek között a mezőgazdasági gázolaj adókedvezményeinek fokozatos eltörlésével oldanának meg. Ez a gazdáknak cégenként átlagosan évi 3000 eurós többletköltséget jelenthet.

A Bundestagnak még jóvá kell hagynia a 2024-es szövetségi büdzsét, ezt megelőzően az ország háromoldalú koalíciós kormányát alkotó SPD, a Zöldek és az FDP pártok frakcióvezetői meghallgatják az agrárszervezetek képviselőit.

A gazdák kitartó tiltakozására a szövetségi kormány korábban már elvetette az eredetileg tervezett támogatáscsökkentések egy részét. Az egy hete tartó demonstrációk ugyanakkor immár az agrárium nehézségeinek teljes skálájáról szólnak. Ezért a Német Gazdák Szövetsége a megszorítások teljes eltörlését követeli.

Joachim Rukwied, a mezőgazdasági termelők elnöke a Német Sajtóügynökségnek azt mondta: „feltételezzük, hogy tisztában vannak a kérdés robbanékonyságával, és komoly javaslatokat fogunk kapni.”

Rukwied szerint például Christian Lindner szövetségi pénzügyminiszter (FDP) bürokrácia csökkentésére irányuló javaslata csak színjáték és a tehetetlenség jele. Ehelyett az agrárpolitika totális megváltoztatására szólítanak fel, amely a lakosság, a középosztály, a gazdaság és az agrárium igényeit helyezi előtérbe.

– jelentette ki a gazdaszövetség vezetője, megjegyezve, hogy a társadalom és a különféle szervezetek erős támogatása önbizalmat ad a tüntetőknek.

A Foodwatch fogyasztóvédelmi szervezet szerint a gazdák haragja érthető, és sürgősen szükséges a mezőgazdasági rendszer alapvető reformja, mivel a németországi agrárium évtizedek óta válságban van, ami már nem fenntartható.

Mások mellett így vélekedik a bajorországi Természetvédelmi Szövetség is, amely szerint a túl alacsony élelmiszerárak és a kiskereskedelmi cégek igazságtalan árdiktátuma, a piaci erőfölénnyel való visszaélésük okozza a gazdálkodók aggodalmait.

Szombati videóüzenetében Olaf Scholz szövetségi kancellár, az SPD politikusa önmérsékletre szólított fel. Szavai szerint, ha az önmagukban legitim tiltakozások figyelmen kívül hagyják a demokratikus folyamatokat és indulatokba csapnak át, akkor mindenki veszít – ezért kompromisszumokra van szükség.

Szerinte Németország teszt előtt áll, mivel a szélsőségesek a haragot, a lázadást, ezzel a rendszer megdöntését szándékosan szítják, elsősorban a közösségi médiában – céljuk, hogy megmérgezzék a demokratikus vitákat. Ez pedig aggasztja Scholzot, mert szerinte „ez nem csak hülyeség, hanem veszélyes".

A kancellár saját kormányát is bírálta, és elismerte, hogy a költségvetési viták megviselték a koalíciós pártokat, ami növelheti a bizonytalanságot és ezért „sokak részéről megfogalmazódhat a kérdés, hogy mi lesz az ő kancellári jövője”.

– fogalmazott Scholz.

Az erőszakra való felszólításnak és a személyes fenyegetéseknek ugyanakkor nincs helye a demokráciában, mert az akasztófa nem érv, a politikai ellenfelek nem „teljes fejek" – mondta Scholz. Személy szerint neki fájdalmas volt a tüntetések célpontja lenni a lovakkal foglalkozó felesége „istállófiújaként” – fogalmazott a sajtónak a hétfői demonstráció előtt Christian Lindner szövetségi pénzügyminiszter (FDP), aki elmondása szerint háromévesen még gazda akart lenni. A tárcavezető felszólal a berlini tüntetésen is, ám rengeteg kritikát kap, mivel azt már előzetesen jelezte, hogy a támogatáscsökkentések teljes elkerülésére nincs sok esély.

Romániában is tüntetnek

Napok óta tünetnek a kamionsofőrök és a gazdálkodók Romániában is, ahol vasárnap az ukrajnai északkeleti határ menti területeket is ideiglenesen elzárták, illetve lassították a forgalmat több városban, köztük Bukarestben is. A tüntetők elismerték, hogy a hasonló németországi tiltakozások inspirálták őket.

A romániai tiltakozások a magas biztosítási és adókulcsok ellen, illetve az aszály vagy az ukrán gabonaimport által sújtott vállalkozások kártérítési kifizetéseinek lassulása miatt, továbbá a határokon való hosszú várakozási idő kapcsán zajlanak.

Az Euractiv felidézi: Ukrajna Fekete-tengeri kikötőinek orosz blokádja Romániát az ukrán gabona szállításának csomópontjává tette, ezért a gazdák arra panaszkodnak, hogy az elmúlt két évben veszteségeket termeltek az Ukrajnából származó, olcsóbb gabonafélék miatt.

„Vannak szabályok, amelyeket már nem tudunk elviselni” – mondta az egyik tüntető a sajtónak, hozzátéve, hogy a tiltakozások addig folytatódnak, amíg a kormány el nem ismeri, hogy képtelen irányítani az országot. Lengyelországban pedig a gazdálkodók november óta blokkolják az ukrajnai határátkelőket, kifogásolva az ukrán versenytársak tisztességtelen piaci előnyeit, és azt, hogy Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozási szabályai enyhülnek.