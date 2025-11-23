Németország új, szigorú intézkedéseket készít elő a családon belüli és szexuális erőszak áldozatainak védelmére.
A tervek szerint a randidrogokat a büntetőeljárásokban fegyverként fogják kezelni.
Alexander Dobrindt belügyminiszter pénteken bejelentette:
„A randidrogokat fegyverként osztályozzuk, ami lehetővé teszi a jelentősen szigorúbb büntetéseket. A nőknek mindenhol biztonságban kell érezniük magukat – és ezen következetesen dolgozunk.”
2024-ben közel 54 ezer nő és lány vált szexuális bűncselekmények áldozatává Németországban, ami 2,1 százalékos növekedés az előző évhez képest. Az esetek 36 százaléka nemi erőszak vagy súlyos szexuális bántalmazás volt – írja a The Guardian.
A parlament már tárgyalta azt a törvényjavaslatot, amely alapján a szexuális bántalmazásoknál alkalmazott kábítószerek esetén legalább öt év börtön lenne kötelező, de a vitát a múlt hónapban elhalasztották.
A kormány ezen a héten elfogadott egy olyan törvénytervezetet is, amely lehetővé teszi az elektronikus bokabilincsek alkalmazását a családon belüli erőszak elkövetőinek követésére. Az áldozatok külön értesítő eszközt kérhetnek, amely riaszt, ha a bántalmazó a közelükbe kerül.
Dobrindt bejelentette: a kormány finanszírozza egy új, országos alkalmazás bevezetését is, amellyel a családon belüli erőszak áldozatai titokban rögzíthetik és dokumentálhatják a bántalmazást – a felvételek pedig később bizonyítékként szolgálhatnak a bíróságon.
Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.
Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu
A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.
