Németország új, szigorú intézkedéseket készít elő a családon belüli és szexuális erőszak áldozatainak védelmére.

A tervek szerint a randidrogokat a büntetőeljárásokban fegyverként fogják kezelni.

Alexander Dobrindt belügyminiszter pénteken bejelentette:

„A randidrogokat fegyverként osztályozzuk, ami lehetővé teszi a jelentősen szigorúbb büntetéseket. A nőknek mindenhol biztonságban kell érezniük magukat – és ezen következetesen dolgozunk.”

2024-ben közel 54 ezer nő és lány vált szexuális bűncselekmények áldozatává Németországban, ami 2,1 százalékos növekedés az előző évhez képest. Az esetek 36 százaléka nemi erőszak vagy súlyos szexuális bántalmazás volt – írja a The Guardian.

A parlament már tárgyalta azt a törvényjavaslatot, amely alapján a szexuális bántalmazásoknál alkalmazott kábítószerek esetén legalább öt év börtön lenne kötelező, de a vitát a múlt hónapban elhalasztották.

A kormány ezen a héten elfogadott egy olyan törvénytervezetet is, amely lehetővé teszi az elektronikus bokabilincsek alkalmazását a családon belüli erőszak elkövetőinek követésére. Az áldozatok külön értesítő eszközt kérhetnek, amely riaszt, ha a bántalmazó a közelükbe kerül.

Dobrindt bejelentette: a kormány finanszírozza egy új, országos alkalmazás bevezetését is, amellyel a családon belüli erőszak áldozatai titokban rögzíthetik és dokumentálhatják a bántalmazást – a felvételek pedig később bizonyítékként szolgálhatnak a bíróságon.