Törölni kellett vagy át kellett irányítani más légikikötőkbe több járatot is Görögország déli részén a Szahara felől érkező homokfelhők és az erős széllökések miatt. Főként a turisták körében kedvelt Rodosz és Kréta szigetén volt nagy a baj.

Az ERTNews görög közszolgálati rádió a közlekedési és meteorológiai hatóságok beszámolóit idézve közölte, Kréta szigetén légköbméterenként 250 mikrogramm finompor-részecskét mértek.

Az időjárási jelenséget szokatlanul magas hőmérséklet is kísérte: Krétán szerdán helyenként 34 Celsius-fokot mértek, míg Athénban 26 Celsius-fokra kúszott a hőmérő higanyszála. Eközben azonban a látási viszonyok is korlátozottak voltak, szokatlan módon még a környező hegyeket is alig lehetett kivenni

Az egészségügyi szakemberek szerint már a légköbméterenkénti 50 mikrogramm finompor-arány is egészségügyi problémákat okozhat.

Az orvosok a légúti megbetegedésben szenvedőket óva intették attól, hogy sokáig tartózkodjanak a szabadban, emellett pedig azt is tanácsolták, hogy kerüljék a nehéz fizikai munkát.