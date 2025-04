Tavaly ugyan több hosszú hétvégénk volt, mint idén, de akkor május 1. a hét közepére esett, így nem járt mellé extra szabadnap. Idén viszont szerencsésebb az időzítés: május 1. csütörtökön lesz, így a húsvéti pihenés után máris egy újabb hosszú hétvége vár ránk.

A Kiwi.com-on április 14-ig beérkezett foglalások alapján ezen a héten még több magyar repül külföldre, mint a húsvét előtti héten vagy a tavaszi szünetben. A legtöbben épp május 1-jén szállnak repülőre, de sokan szabadságot is kivesznek, hogy meghosszabbítsák az utazást: április 30-án és 28-án is kiemelkedően sokan indulnak külföldre. A többség nem egyedül, hanem párban, családtagokkal vagy kisebb csoportban vág neki az útnak. Az úti céljukon pedig átlagosan 5,1 napot töltenek el, így valódi mini vakációvá bővítik a hosszú hétvégét.

Ahogyan a húsvét előtti héten és a tavaszi szünet hetében, most is

Olaszország, Spanyolország és az Egyesült Királyság vezeti a toplistát.

Ugyanakkor ezen a héten Franciaország, Görögország és Ciprus nagyobb vonzerőnek örvend, mint az előző két hétben. A távolabbi desztinációk is népszerűek: a Kiwi.com-on foglalva a héten repülnek Indonéziába, Thaiföldre és a Fülöp-szigetekre is magyarok.

Ezekért a helyekért rajongunk

A magyar utazók kedvencei között egyértelműen a mediterrán hangulat és az európai nagyvárosok dominálnak. Íme a tíz legnépszerűbb város, ahová a legtöbben repülnek ebben az időszakban:

Róma London Milánó Párizs Bari Málta Malaga Barcelona Páfosz Athén

Csökkennek az árak

Ha valaki az utazás időzítését a repülőjegy árakhoz igazítja, akkor most igazán jól járhatott. A Kiwi.com adatai szerint ugyanis

ezen a héten alacsonyabbak a repülőjegyek átlagárai, mint a megelőző két hétben – vagyis olcsóbban lehet repülni, mint a húsvét előtti héten vagy a tavaszi szünet alatt.

Míg húsvét előtt átlagosan 195 eurót, a tavaszi szünet idején pedig 169 eurót kellett fizetni egy repülőjegyért, addig erre a hétre átlagosan 157 euróért lehetett repülőjegyeket venni.