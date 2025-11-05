Oroszország továbbra is várja az Egyesült Államok magyarázatát Donald Trump elnök kijelentésére, miszerint Washington újraindítja a nukleáris fegyverek tesztelését – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Mint írtuk, Trump arra utasította az amerikai hadügyminisztériumot, hogy kezdje meg az Egyesült Államok atomfegyver-tesztjeit, mert az Egyesült Államok nem maradhat le Oroszországtól és Kínától a nukleáris fejlesztések terén. A Reuters azonban arról számolt be, hogy Kreml szerint sem Moszkva, sem Peking nem végeztt ilyen teszteket.

Még mindig várunk valamilyen magyarázatot az amerikai féltől, mert sem Oroszország, sem Kína nem folytatta a nukleáris kísérleteket

– jelentette ki Peszkov.

Jelenleg egyszerűen nem tudjuk megmondani, hogy pontosan mi jár az amerikai elnök fejében.

– tette hozzá.

Peszkov szerint Oroszország és Kína továbbra is elkötelezett az Átfogó Atomcsend Szerződés rendelkezései mellett.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban többször kijelentette, hogy ha bármelyik ország nukleáris fegyverkísérletet hajt végre, Oroszország is követni fogja a példáját.

A posztszovjet Oroszország még soha nem végzett nukleáris fegyverkísérletet. A Szovjetunió utoljára 1990-ben, az Egyesült Államok 1992-ben, Kína pedig 1996-ban végzett ilyen kísérleteket.

Trump pénteken megerősítette, hogy az Egyesült Államok újrakezdi a nukleáris tesztelést, de közvetlenül nem válaszolt arra a kérdésre, hogy ez érinti-e a hidegháború idején gyakori földalatti nukleáris kísérleteket is.

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter később pontosított: a jelenlegi kísérletek nem tartalmaznak nukleáris robbanásokat, hanem a fegyverrendszerek működését vizsgálják.