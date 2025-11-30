Leó pápa vasárnap Libanonba érkezik, ahol a súlyosbodó közel-keleti feszültségek közepette békeüzenettel próbálja megszólítani az ország lakóit. Libanon az elmúlt hetekben rendszeres izraeli légicsapások célpontja lett, miközben továbbra is a régió egyik legsérülékenyebb állama: gazdasági összeomlás, politikai feszültségek és a konfliktus hatásai egyszerre nehezednek rá.

A pápa Törökországból utazik tovább Bejrútba, miután ott erőteljesen bírálta a vallás nevében elkövetett erőszakot, és figyelmeztette a világot a destabilizáció veszélyeire.

Libanoni programja keretein belül öt települést keres fel, ellátogat a bejrúti kikötő 2020-as robbanásának helyszínére, ahol imát mond az áldozatokért, és tengerparti nyilvános misét is rendeznek majd. A déli, harcok által érintett térségeket azonban biztonsági okokból elkerülik.

Libanonban él a Közel-Kelet legnagyobb keresztény közössége, így a pápa útjának különleges súlya van. A helyi politikai és vallási vezetők abban bíznak, hogy a látogatás új lendületet adhat a megbékélési törekvéseknek, még ha sokan azt is hangsúlyozzák, hogy egyetlen nap alatt nem lehet feloldani a társadalmi feszültségeket, amelyek a gazdasági összeomlástól a menekültválságig sok mindent magukban foglalnak.

A pápai látogatást ugyanakkor széles körű várakozás övezi. Sokan remélik, hogy Leó pápa hangja legalább néhány napra egyesíti az országot, amelyet most egyszerre sújt a háború árnyéka és a hosszú évek óta tartó belső válság - írja a Reuters.