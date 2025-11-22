Friedrich Merz német kancellár és Donald Trump amerikai elnök pénteken megegyezett a következő lépésekről az Ukrajnával kapcsolatos amerikai tervről folytatott telefonbeszélgetésben – jelentette be a német kancellár.

„Gyümölcsöző és bizalmas telefonbeszélgetés során megvitattam az Egyesült Államok elnökével az ukrajnai béketervet" – írta az X közösségi portálon Friedrich Merz. Hozzátette, hogy megállapodtak a tanácsadói szinten tartandó következő lépésekben, és tájékoztatni fogja európai partnereit az elhangzottakról.

Az NTV által idézett német kormányforrás szerint

az európai vezetők a hétvégén vitatják meg az Ukrajnától számos engedményt követelő amerikai béketervet a G-20 országcsoport johannesburgi csúcstalálkozójának a szünetében.

Friedrich Merz pénteken tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint Emmanuel Macron francia államfővel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel is. A német külügyminisztérium későbbi jelentése szerint az E3 csoport vezetői szilárdan támogatják Ukrajnát, és kitartanak amellett, hogy a békeszerződésnek figyelembe kell vennie a lerohant ország érdekeit, a jelenlegi frontvonalat kell a területi tárgyalások alapjául venni, és nem korlátozhatják Kijevnek a jövőbeli saját védelmét célzó katonai képességeit.