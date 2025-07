Trump egy nagy, gyönyörű hetet ígért: teljesen felforgatja Amerikát

Az amerikai elnök átfogó költségvetési törvénye, a One Big Beautiful Bill Act a tervek szerint a Függetlenség Napján kerül aláírásra. A törvény az adócsökkentések kiterjesztése mellett radikálisan átalakítja a szociális és az energiaügyi támogatásokat, miközben jelentős határvédelmi kiadásokat is tartalmaz. Elemzők szerint a csomag súlyos kockázatokat hordoz a szövetségi költségvetésre és az államadósság finanszírozhatóságára nézve. A törvény még Trump egykori szoros szövetségese, Elon Musk szerint is „őrült és pusztító”.