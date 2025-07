A szenátus kedden 51-50 arányban elfogadta Donald Trump nagy adó- és kiadáscsökkentő törvényjavaslatát, amit a törvényhozás alelnöke, J. D. Vance döntő szavazata tett lehetővé. Három republikánus szenátor ugyanakkor a csomag ellen voksolt.

Az elfogadás fontos mérföldkő, de a törvény sorsa még nem dőlt el: a képviselőházban megosztott a republikánus frakció, és a törvényjavaslat elfogadása ott továbbra is kétséges. Egyes képviselők még nagyobb kiadáscsökkentéseket követelnek, mások a szociális védőháló szűkítésétől tartanak, míg néhány állam republikánusai egy adózási szabály miatt tiltakoznak - írta a 444.hu a Guardienre hivatkozva.

A képviselőház szerdán tűzi napirendre a javaslatot, amelyet Donald Trump péntekre, a Függetlenség Napjára szeretne aláírni, bár már maga az elnök is jelezte, hogy csúszhat a folyamat.

A csomag, amelyet Donat Trump „Nagy, Gyönyörű Törvényként” (Big Beautiful Bill) emleget,

meghosszabbítaná a 2017-ben bevezetett, idén lejáró adókedvezményeket,

jelentősen növelné a védelmi költségvetést,

támogatná az elnök tömeges kitoloncolási terveit,

valamint 4000 milliárd dollárra emelné az adósságplafont.

A demokraták élesen bírálják a javaslatot, amely szerintük millióktól vonja meg az egészségbiztosítást és a szociális ellátásokat, miközben adókedvezményeket biztosít a gazdagoknak és nagyvállalatoknak. Chuck Schumer, a szenátusi demokrata vezető szerint a törvény hosszú távon súlyos károkat okoz, és visszaüthet a republikánusokra.

Az üzleti körökből is érkezett kemény kritika: Elon Musk korábban „undorító förtelemnek” nevezte a csomagot, amely szerinte drámai módon növeli az amúgy is óriási költségvetési hiányt, akár 2,5 billió dollárra. Musk azt is jelezte, hogy létrehozhatja az Amerika Pártot, amire Trump fenyegetőzéssel válaszolt.

A törvény elfogadása a képviselőház döntésén múlik, és a következő napokban kiderül, hogy Trump ambiciózus tervei megvalósulnak-e.