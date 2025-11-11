Donald Trump eddig is rengeteg követőt szerzett a világban, de most új szintre lépett a trumpizmus – Belgiumban ugyanis megalakult a TRUMP-párt! Az új mozgalom alapítója, Salvatore Nicotra szerint Trump „a populizmus végső szimbóluma”, és pontosan ez az, amire szerinte Európának most szüksége van.

A név mögött egy betűszó áll:

TRUMP = Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes, vagyis Mindannyian egységesen a Populista Mozgalmak Uniójáért. A párt már most nagy port kavart a politikai elit körében.

Nicotra azt ígéri, hogy a párt indulni fog a 2029-es európai választásokon, és nemcsak a jobboldali, hanem a „csalódott kisemberek” támogatását is meg akarja szerezni. „Jobboldali, populista és szociálisan érzékeny párt vagyunk” – mondta, miközben sokan attól tartanak, hogy új korszak kezdődhet az európai populizmusban.

A TRUMP-párt hivatalos indulása november 30-án lesz, és óriási a felhajtás körülötte. A mozgalom több korábbi Nemzeti Front- és Vlaams Belang-tagot is soraiban tud, köztük olyanokat, akiket korábban szélsőséges nézeteik miatt zártak ki más pártokból – írta a Politico.