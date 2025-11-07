Az első információk alapján egy török étteremben történt lövöldözés Bécsben, melynek során két csecsen férfit lőttek meg. Az egyik férfi meghalt, a másik életveszélyesen megsérült.
A Kronen Zeitung információi szerint az áldozatok társai arról számoltak be, hogy a lövöldöző szerb állampolgárságú lehetett. A nyomozók szerint valószínűleg egy bevándorló háttérrel rendelkező osztrák állampolgárról van szó.
A feltételezések szerint a lövöldözés előtt vita alakult ki a felek között, amely során az elkövetők több lövést adtak le az áldozatokra. A tettes és társa elmenekültek. Az indíték egyelőre nem tisztázott.
A helyszín környékét óvatosságból nagy területen lezárták. Több bécsi kerületben nagyszabású razziát indítottak a történtek után.
