A Szilícium-völgy alapvetően az innováció, technológiai fejlesztés és startup-kultúra központja, de az utóbbi években egyre aktívabban kapcsolódik be a védelmi és hadiipari technológiák fejlesztésébe is.

A Blue Water Autonomy, egy alig egyéves amerikai startup, egy hatalmas, 30 méter hosszú hajó építésére készül, ami a tervek szerint hónapokon keresztül több ezer mérföldet tenne meg a nyílt óceánon – kapitány és legénység nélkül.

A Bloomberg lap értesülése szerint az elmúlt évben olyan befektetők, mint a Founders Fund, az Andreessen Horowitz és a 8VC együttesen milliárdokat fektettek mesterséges intelligenciát és más, tengerészeti alkalmazásokkal rendelkező technológiákat alkalmazó vállalatokba – ilyen a Blue Water startup is.

Ez többek között abból ered, hogy a hajóépítés a haditengerészetben egyre sürgetőbb nemzeti prioritássá vált az USA számára, mivel az utóbbi években jelentősen lemaradtak az olyan országok mellett, mint például Kína.

Donald Trump az iparág újjáélesztésére törekszik az Egyesült Államokban. A Blue Water is komolyan veszi az ország hajóépítési visszaesését.

Technikai kérdések

Rylan Hamilton, a startup vezérigazgatója szerint a Blue Water hajója „többfunkciós”. Többek között ellátmányt és lőszer szállítana, valamint a megfigyelés lenne a fő feladata. A vállalat a következő hat-tizenkét hónap során folytatja a hajók további képességeinek bemutatását. A Blue Water-hez hasonló vállalatok számára nyitott kérdés, hogy lesz-e végül elég nagy piac a termékeiknek. Az amerikai hadsereg nagyszabású szerződéseit köztudottan nehéz megszerezni az újoncoknak.

Emellett a technikai kihívások is jelentősek. A sós víz, a szélsőséges időjárás, valamint a hajó folyamatos javítása is alapvetően elég nagy feladat, ám az még magasabbra teszi a lécet, hogy emberek nélkül is minden zökkenőmentesen menjen a hajón.

Nincs helye a hibázásnak

– mondta Hamilton.

A következő lépés a vállalat számára egy prototípus megépítése és egy utazás megkísérlése lesz.