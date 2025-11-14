A nyilvánosságra hozott előzetes megállapodás szerint a DK-s Cserdiné Németh Angéla polgármester vezetésével az önkormányzat mindössze néhány műszaki infrastruktúra-fejlesztést és egy egymilliárd forint értékű bölcsődét kér a beruházótól, miközben a polgármester sorra zárta be az óvodákat. A tervezett közlekedési rendszer alapvetően autóorientált lesz.

A több mint háromezer lakásos Szilas Liget Lakópark az Otthon Start program része, és a kormányhivatal szerint a beruházás „nem igényel részletes környezeti hatásvizsgálatot”, mert „jelentős környezeti hatások nem várhatók”, ugyanakkor bárki tehet észrevételt november 26-ig a környezetvédelmi hatóságnál, írja a klubradio.hu.

A véleményezés úgy zajlik, hogy az építészeti terv továbbra sem hozzáférhető. A kormányhivatal honlapján található „Környezeti elővizsgálati dokumentáció” csupán zaj-, víz- és közműfejezeteket tartalmaz, helyszínrajzot vagy látványtervet nem. Az önkormányzat augusztusban még látott beépítési koncepciót, de az sem volt részletes terv.

„Hivatalosan régészeti feltárás folyhat a tervezett Szilas Liget Lakópark területén, de már földmunkák, tereprendezés, épületalap ásása, munkagépek mozgása figyelhető meg. A zaj megterhelő” – mondta a Klubrádiónak Paulovits Adrienn civil, a tiltakozás egyik szervezője. A helyiek hónapok óta tiltakoznak, közérdekű adatigénylésekkel, fórumokkal és tüntetésekkel próbálják védeni környezetüket.

Követelik, hogy a teljes építészeti és közlekedési tervdokumentáció legyen nyilvános. A közlekedési problémák mellett a Szilas természetvédelmi terület miatt is aggódnak: a beruházás a Szilas-patak menti ökológiai folyosót és lápréteket is érintheti. A Bayer ugyanakkor már elkezdte a lakások árusítását a honlapján, 39 és 95 millió forint közötti áron (mérettől függően). 2027. első negyedévére ígérik az első ütem átadását.

Az önkormányzat mit csinál?

„Két külön történet az eljárás szempontjából a leadandó iratok” – mondta a Klubrádiónak Sipos Gábor, a XV. kerület főépítésze. Elmondta: az Országos Tervtanács hatáskörébe tartozik az építészeti tervek bírálata, míg a most zajló környezetvédelmi eljáráshoz a környezeti hatásokkal kapcsolatos iratok kellettek.

Ugyanakkor Sipos szerint „a környezetvédelmi dokumentációban is szerepelnie kellene annak, pontosan mekkora épületekről, milyen volumenű beruházásról van szó, hogy lehessen fogalmunk annak hatásairól.” Jelenleg árnyékviszonyokat ábrázoló képen láthatjuk, hogy körülbelül hogyan fog kinézni, ez a legpontosabb kép a környezeti tervben.

A legutóbbi, augusztusi építészeti tervekben több 18, 12 és 9 szintes ház szerepelt, de részletek abban még nem voltak” – tette hozzá. „Azóta nem kaptunk anyagot – azt a kormányhivatal kezeli. Nem mi vagyunk az iratok gazdái, nem vagyunk részei az eljárásnak.” A főépítész arról is beszélt, hogy az október végi tervtanácsi ülésre sem hívták meg, pedig véleménye szerint jogilag meg kellett volna hívniuk – a Fővárosi Főépítésszel együtt.

A végleges kormányrendelet október 6-án jelent meg, ebben a kormány kiemelt projektté nyilvánította a projektet, amelyben megmaradt a 65 méter lehetséges legmagasabb épületmagasság. Ezután még meg kellett szavaznia az Országos Tervtanácsnak is, ami megtörtént. A környezetvédelmi elővizsgálatot a Pest Vármegyei Kormányhivatal október 15-én kezdte meg.

Ezt vállalták

Cserdiné Németh Angéla polgármester a Bayer Constructtal a Szilas Liget építkezés ügyében tartott november 5-ei tárgyaláson készült előzetes megállapodást most csütörtökön tette közzé. Ebben a Bayer Construct vállalja, hogy kiegészíti a hiányos környezetvédelmi dokumentációt, és tovább egyeztet az önkormányzattal a közlekedés, a zöldfelületek és a közintézmények kérdéseiről. „A kormányrendelettel kiemelt beruházás miatt alkupozíciója korlátozott” – ezt a főépítész külön kiemeli.

„A képviselő-testület tudomásul veszi a fejlesztést, és felhatalmazta a polgármestert, Cserdiné Németh Angélát, hogy folytassa az egyeztetéseket a Bayer Construct Zrt.-vel. A céget azonban egyelőre nem bízták meg a beruházás kivitelezésével. A civilek szerint a XV. kerületi polgármester semmit nem vett figyelembe a tárgyalás során a kéréseikből, ezért november 25-re lakossági fórumot, november 27-re pedig tüntetést szerveznek az önkormányzat ülésére.

Követelték például, hogy a beruházó adjon át lakásokat vagy kedvezményes bérleti lehetőségeket az önkormányzatnak, amelyeket fiatalok, pályakezdők vagy rászorulók számára lehet elérhetővé tenni. Ezt a választ kapták: „a Beruházóval folytatott egyeztetések alapvetően a műszaki és humán infrastruktúra feladatok kezelése került előtérbe kiemelten, lakások átadása már nem fért bele az általuk felajánlott keretbe.”