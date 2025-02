Az idei év lehetséges forgatókönyvéről és az ingatlanbefektetési piac várható visszapattanásáról beszélgettünk Pázmány Balázzsal, aki az Erste Alapkezelő Zrt.-ben betöltött vezető szerepe mellett Az Év Irodája versenyen belül a Real Estate Awards szakmai zsűrielnökeként is tevékenykedik.

– Hogyan alakul jelenleg a magyar ingatlanpiac?

– A magyar ingatlanpiac 2025-ben kihívásokkal teli, de stabilizálódó szakaszában van. Az irodaszektorban a bérlői aktivitás élénkül, de a piac polarizálódik: a prime kategóriájú irodák iránt továbbra is erős a kereslet, míg a másodlagos ingatlanok iránt mérsékelt az érdeklődés. Az ipari-logisztikai szegmens továbbra is dinamikus, bár a kihasználatlansági ráta csökkenése lassul. A kiskereskedelmi ingatlanpiacon az új fejlesztések száma visszafogott, és a bérlők egyre nagyobb rugalmasságot várnak a feltételek terén.

– Jelentősen visszaesett a befektetési piac is. Ennek melyek a legfontosabb okai?

– A befektetési piac gyengülésének több oka is van. A magasabb kamatkörnyezet csökkenti a finanszírozási lehetőségeket, és a hozamelvárások változásához vezet. Az ingatlanhozamok vegyes képet mutatnak: míg egyes szegmensekben stabilizálódtak, más területeken továbbra is nyomás alatt vannak. Emellett a befektetők óvatosabbá váltak a globális gazdasági bizonytalanságok, a geopolitikai helyzet és az ESG-elvárások növekedése miatt. Bár a régióban a befektetési volumen 2024-ben 50 százalékkal emelkedett, Magyarországra továbbra is kisebb arányban áramlik a tőke.

– Várható-e idén fellendülés a befektetési piacon?

– A befektetési piac fellendülése 2025 második felében indulhat meg, amennyiben a kamatkörnyezet stabilizálódik és a finanszírozási feltételek kedvezőbbé válnak. Az ESG-szempontok egyre fontosabbak lesznek, így az olyan fejlesztések, amelyek az energiahatékonyságot és a fenntarthatóságot helyezik előtérbe, vonzóbbá válhatnak a befektetők számára. A likviditás egyelőre korlátozott, de a hosszú távú befektetők, különösen az intézményi szereplők, már keresik a lehetőségeket.

– Milyen trendeket figyelhettünk meg a mostani Real Estate Awards indulóit, pályázatait figyelembe véve, amelyek az általános ingatlanpiaci képbe is beillenek?

– Az idei pályázatok és induló projektek azt mutatják, hogy az ingatlanpiac a fenntarthatóság és az innováció felé mozdul el. Az ESG-kompatibilis fejlesztések előnyt élveznek, és a bérlői elvárások is ebbe az irányba tolódnak. Az új projektek esetében egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az energiahatékony megoldások és a rugalmas térkialakítások. Az irodapiacon a hibrid munkavégzés miatt a vállalatok továbbra is racionalizálják a területeiket, míg a kiskereskedelmi szegmensben a fizikai üzletek és az online értékesítés kombinációja határozza meg a stratégiát.

– Hogyan alakulhat az irodapiac, hiszen idén alig adnak át új épületet? Milyen hajtóerők pörgethetnék fel a szegmenst a jövőben, amely mindig is meghatározta a magyar kereskedelmiingatlan-szektort?

– Bár a budapesti irodapiacon az új fejlesztések száma alacsony, a kereslet stabilizálódik, és a bérlői aktivitás növekedhet. A megújulások aránya nő, mivel sok vállalat a meglévő szerződések meghosszabbítását választja az új bérlemények helyett. A piaci élénküléshez hozzájárulhat a gazdasági környezet javulása, a külföldi befektetők visszatérése, valamint az ESG-szempontoknak megfelelő irodaházak iránti növekvő kereslet. Azok az épületek, amelyek modernizációval képesek megfelelni az új munkavégzési trendeknek és energiahatékonysági követelményeknek, előnyben lesznek a bérlők körében.