Az Év Irodája verseny idén tizenötödik alkalommal került kiírásra, és a jubileumi megmérettetést a szervezők nem is ünnepelhették volna elegánsabban, minthogy kiléptek a nemzetközi porondra.

A verseny idén az Office of the Year kategóriával bővül, ahová az európai országokban átadott vagy felújított irodák pályázatait várták. A külföldi teljesítmények még inkább megmutatják, hogy a magyar ingatlanpiac globális mércével is világszínvonalat képvisel. A 2008-as válságot követően a hazai szektor lassan, de biztosan újraépítette magát, nyugati szemmel is érett piaci működési mechanizmusok jellemzik, miközben adoptálta a legmagasabb színvonalú megoldásokat az irodapiactól kezdve a szállodaiparon át egészen a lakásépítésekig.

Bár a fejlesztések volumene csökkent az elmúlt évtized fejlesztési bummjához képest, most is számos ikonikus ingatlanegyüttes készült el vagy épül, ahol a legújabb igények érvényesülnek. Jelenleg a dolgozói jóllét és a közösségi szemlélet uralkodik az irodákban, de általánosságban is erősödtek a fogyasztói élményre fókuszáló fejlesztések a szektor valamennyi ágazatában, legyen az logisztikai park, szálloda vagy éppen újgenerációs irodaház. A globális felmelegedés elleni küzdelem továbbra is meghatározó, ehhez kapcsolódnak az ingatlanfejlesztési és -üzemeltetési piacon a ESG-vállalások, azaz a fenntartható működési modellek és beruházások.

Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy az idén tizenötödik éve útjára indított verseny népszerűsége töretlen, hiszen 162 pályázat érkezett be. Sőt, az új nemzetközi kategóriában, az Office of the Year-ben is egy tucatnyi fantasztikus projekttel találkozhatunk. Nem véletlenül megújult a szakmai zsűri is, ahol a kiemelkedő hazai piaci szereplők mellett külföldi szaktekintélyek kaptak helyet

– mondta Fodor Dániel, Az Év Irodája Kft. ügyvezetője és a verseny főszervezője.

Most a hagyományok szerint a közönségszavazásra kerül sor 2025 február 3-áig, amely kiemelten fontos a verseny életében, hiszen az irodák, épületek, lakások a felhasználóknak, bérlőknek, vevőknek épülnek, vagyis a nagyközönségnek. Majd ezt követően a megújult szakmai zsűri munkája kezdődik meg a pályázatok értékelésével, a győzteseket pedig 2025 elején Az Év Irodája és a Real Estate Awards gálákon hirdetik ki a szokások szerint.

A magyar és a nemzetközi szakmai zsűri tagjai Magyar zsűri: Déri Bea, CPI, marketing, PR és design igazgató; Cs. Kovács Nikolett, Genesys, Regional Operations Lead, Real Estate and Facilities; Beck Márton, Mind Miners, alapító ügyvezető; Dr. Andrea Dull, ELTE, professzor; Hadnagy Timi, Hadnagy Studio, belsőépítész; Dr. András Klára, Egis, humánerőforrás és kommunikációs igazgató; Dr Koós Pál, MOME, rektor; Radványi Gábor, Futureal, főépítész; Dr. Hegedüs Éva, HuGBC, ügyvezető titkár; Dr Németh Edit. ELTE, egyetemi adjunktus



Nemzetközi zsűri: Cs. Kovács Nikolett; Clive Lucking, Studio Alliance, ceo; Hana Grey, The Office Management Group, ceo; Duncan Morris, FOURFRONT GROUP, Head of Sustainability; Cassandra Charles, Genesys, Global Workplace Director; Carolyn Creswell, Hustle House, co-founder; WGBC, elnök; Ben Breen, Google, Engineering Director

„Nagyon örülök, hogy idén is fantasztikus pályázatok érkeztek be a versenyre, korábban magam is számos díjnyertes iroda kialakításában részt vehettem. Most zsűrielnökként izgatottan várom, hogy a külföldi nevezéseket is értékelhessük, hiszen a nemzetközi mezőny tovább emeli a verseny tekintélyét. Mivel hosszú idő óta a globális vállalati szférában dolgozom, ezért izgalmas kihívásnak tartom, hogy Az Év Irodája versenybe európai indulók is bekapcsolódhattak” – tette hozzá Cs. Kovács Nikolett, a szakmai zsűri elnöke.