Vitézy Dávid évek óta hangoztatja, hogy a budapesti úthálózat karbantartására és felújítására a korábbinál jóval többet kell költeni, mert az utak jelenlegi állapota egyszerűen nem méltó Budapesthez.

Bár a főváros jelenlegi anyagi helyzetében a szükséges léptékű átfogó út- és hídfelújítási programra nincs pénz, meggyőződése, hogy még a szűkös költségvetési kereteket is úgy kell átalakítani, hogy több forrás jusson erre a célra, írja Vitézy Dávid legújabb Facebook-bejegyzésében.

Ezért a Podmaniczky Mozgalom a tavalyi év után idén is olyan módosító javaslatot nyújtott be a költségvetéshez, amely mintegy másfél milliárd forinttal növelte az út- és hídfelújításokra jutó keretet.

Mivel a Közgyűlés támogatta a javaslatukat, 2026-ban többet költhetnek az útfelújítások terveinek elkészítésére, ma ugyanis sok esetben nem is a pénz hiányzik egy-egy projekt elindításához, hanem a végleges terv.

De a módosítás elfogadásával jut forrás a Petőfi híd felújításához szükséges tervek elkészítésére, valamint a teljesen vállalhatatlan állapotban lévő „K-híd” felújítására is, és a népligeti felüljáró helyreállítására is.