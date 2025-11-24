Az igazán kedvező hitel megjelenése a budapesti ingatlanárakra volt a legnagyobb hatással. A hitel maximális négyzetméter ár limitje, ami bruttó 1,5 millió forint, óriási keresletet generált az alatta lévő szegmensben:

„Az 1,5 millió forint/nm ár alatti lakások ára a hitel felhajtó erejének köszönhetően mostanra 1,5 millió forint fölé ugrott. Olyan 1,1 millió/nm-es ingatlanok is gazdára találtak méregdrágán, amelyek korábban eladhatatlannak tűntek (pl. földszinti, sötét lakások)” – állítja az RTL Ingatlanvadászok című műsorból is ismert Movik Gabriella ingatlan coach.

Fontos megjegyezni, hogy a teljes vertikumot azért nem rendezte át a hitel, mivel a luxusingatlanok árazásába nem avatkozott be. Ugyanakkor a drágulás miatt a szakértő nem javasolja Budapestet befektetési célra.

A tapasztalatai szerint a befektetői megtérülés a fővárosban alacsony: a túlárazott ingatlanok esetében – ahol egy 1,1 millió/nm-ről 1,5 millió/nm-re emelt árú lakást vásárolnak meg befektetői céllal – a várható éves bérleti hozam mindössze 3-4 százalék körül alakulhat. Ez a magas vételárhoz képest nem éri meg a beruházást.

A korábban 250-350 ezer forintos bérleti díjat fizető bérlők egy része a kedvező hitelnek köszönhetően vásárlóvá vált. Így ők eltűntek a bérlői piacról, ami a kereslet csökkenéséhez vezetett.

A kevesebb bérlővel együtt nőtt a kiadó lakások kínálata: többek között a befektetési célú vásárlások és az Airbnb piacról visszatérő lakások miatt. A kínálat megnövekedése és a kereslet csökkenése pedig a bérleti díjak mérséklődését eredményezte Budapesten.

Vidék: a befektetői mennyország és KAVOSZ hitel

Ha valaki befektetési céllal ingatlanvásárláson gondolkodik, az ingatlanpiacot jól ismerő szakértő szerint a vidéki nagyvárosok jelentenek jobb alternatívát. Vidéken ugyanis még számos ingatlan a bűvös négyzetméterenkénti 1,5 milliós limit alatt érhető el, és a lakásállomány jelentős része alkalmas bérbeadásra. Itt a hosszú távú kiadásra vásárolt lakások éves hozama 4-6 százalék is lehet, ami lényegesen jobb megtérülést ígér, mint a fővárosi 3-4 százalék.

A 3 százalékos hitelkonstrukció a vidéki ingatlanpiacra is jótékonyan hatott. A nagyvárosok közelében lévő munkahelyek és vállalkozások miatt itt könnyebb bérlőt találni. Saját célra falun is megéri házat/lakást venni, de kiadni a nagyvárosokban lehet nagyobb eséllyel.

A lakáspiacot a magánvásárlók mellett a céges befektetők is élénkítik a KAVOSZ hitel (kisvállalkozóknak nyújtott, szintén 3 százalékos kamatozású hitel) segítségével. A maximum 100 millió forintos hitelkeret lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy telephelyek, irodák vagy bérbeadási célú lakások megvásárlásával növeljék vagyonukat.

A 3 százalékos hitel kétségkívül segít azoknak, akik saját maguknak szeretnének lakást vásárolni, miközben évek óta nem látott, rendkívül jó konstrukciót biztosít a piacon. A befektetőknek azonban érdemes az országos trendeket figyelembe venni, és a jobb hozam reményében a főváros helyett a nagyvárosokat megcélozni.