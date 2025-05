Az ESG – vagyis a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok – mára széles körben ismertté vált az üzleti szolgáltatói szektorban. Az ABSL Hungary a Skanskával közösen készítette el ESG Barometer kutatását 2024 végén, amelyben 35, Magyarországon működő vállalat vett részt. A megkérdezett cégek jellemzően több száz vagy több ezer főt foglalkoztató nemzetközi szereplők, amelyek pénzügyi, ügyfélszolgálati, HR- vagy IT-feladatokat látnak el regionális vagy globális szinten.

A válaszadók 91 százaléka egyetértett abban, hogy az ESG kulcsfontosságú kérdés. A kutatás eredményei alapján egyre több vállalat dolgozik azon, hogy megerősítse ESG-keretrendszerét, hatékony eszközöket vezessen be, és stratégiai szemlélet mentén építse be az ESG-elveket a napi működésébe. A kutatás eredményei globális és helyi szinten is előrelépést mutatnak: a válaszadó vállalatok többsége már rendelkezik hivatalos ESG-irányelvekkel és hosszú távú tervekkel, ami erős stratégiai elköteleződést jelez a szektorban.

Emellett a válaszadók 83 százaléka úgy nyilatkozott, hogy szervezetük készen áll vagy jó úton halad afelé, hogy ESG-alapú működést valósítson meg, ami a stratégiai érettség erősödésére utal. A kutatás kiemelt figyelmet fordított az ESG társadalmi vetületére is. A válaszadó vállalatok jelentős része indított olyan kezdeményezéseket, amelyek a munkavállalók fizikai és mentális jóllétét támogatják. Emellett egyre több munkáltató törekszik arra, hogy olyan munkakörnyezetet biztosítson, amely hosszú távon is fenntartható és egészséges működést tesz lehetővé.

A Skanska tapasztalatai szerint az üzleti szolgáltatói szektor bérlői ma már nem pusztán A kategóriás irodaházakat keresnek, hanem olyan tereket szeretnének, amelyek aktív életmódot ösztönöznek, közösségi élményt teremtenek, valamint támogatják a munka és a magánélet egyensúlyát. Ez ma már nem csupán ESG-szempont, hanem versenyképességi előny is a tehetségekért folyó küzdelemben.

A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy az üzleti szolgáltatói szektorban az ESG már nem csupán megfelelési követelményként jelenik meg, egyre inkább lehetőségként tekintenek rá. A válaszadók 77 százaléka szerint az ESG-alapú működés javíthatja a munkáltatói márka megítélését, erősítheti a reputációt és hozzájárulhat a hosszú távú versenyképességhez.