Új akciótervet mutatott be a Wizz Air „Flying Towards Net Zero” néven, amelynek célja a nettó karbonsemlegesség elérése 2050-re. A program a gyakorlatban is megvalósítható elemeket tartalmaz és három fő elem köré épül:

járatok: 30 százalékos emissziócsökkentés a legújabb generációs repülőgépek használatával, a flotta folyamatos megújításával;

üzemanyag: 53 százalékos emissziócsökkentés a fenntartható forrásból származó üzemanyag (SAF) használatával;

lábnyom: 4 százalékos csökkentés a légiforgalmi irányítás modernizálásával.

A Wizz Air a közelmúltban bejelentett Customer First Compass ügyfélelégedettségi programja keretében 14 milliárd eurót fordít operációjának fejlesztésére, köztük a legújabb repülőgépek beszerzésére és fenntartható üzemanyag gyártására. A légitársaság ezzel demonstrálja elkötelezettségét a nettó zéró kibocsátás elérése felé, hogy a légközlekedés továbbra is központi szerepet játszhasson Európa gazdasági fejlődésében.

Az akcióterv a légiközlekedés szempontjából kritikus időszakban született meg, mivel a 2050-re elérni tervezett nettó karbonsemlegességhez vezető útról láthatóan letért az iparág, amelynek versenyképességét rontja a szigorodó szabályok miatti költségnövekedés. A klímaváltozás továbbra is jelentős pénzügyi és üzleti kockázatokat jelent. Ezért a kihívások kezelése iránti elkötelezettség nem csak környezetvédelmi követelmény a légitársaság számára, hanem a hosszútávú fenntarthatóság, a versenyképesség és az európai légiközlekedési szektor ellenállóképessége szempontjából is elengedhetetlen.

„Az igazság az, hogy a jelenlegi változás üteme nem elégséges, és radikális beavatkozás nélkül a légiközlekedés nem fogja tudni teljesíteni ígéreteit. Az ütemterv megvalósíthatósága tele van bizonytalanságokkal. A legjelentősebb kihívások túlmutatnak a tudományos kérdéseken. Politikai döntésekre, beruházási stratégiákra, a piaci dinamikát és az alapvető intézkedések időben történő végrehajtására van szükség. A tudományos fejlődés akadályokba ütközik a költségek, az infrastruktúra és a szabályozás miatt. Tettekre van szükség, nem csak ambícióra” – mondta Yvonne Moynihan, a Wizz Air vállalati és ESG vezetője.

Hozzátette: ezért szólítják fel a kormányokat, a szabályozó hatóságokat és az üzemanyagipart, hogy ébredjenek fel, és kezdjék el megvalósítani a nettó zéró kibocsátást lehetővé tevő lépéseket. A légiközlekedésnek politikai és befektetési forradalomra van szüksége, hogy alakítani tudja az iparág jövőjét.