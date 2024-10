Most bekukkanthat a legmenőbb budapesti irodákba!

Az Év Irodája verseny szervező csapata október 14-22. között ismét megrendezi az Office Week-et a verseny tizenötödik évfordulója alkalmából, ahol többek között ingyenesen meglátogathatjuk az elmúlt évek győztes irodáit és a trendi dizájner cégek bemutatótermeit, bepillanthatunk a kulisszák mögé, emberközpontú épületeket járhatunk be. A rendezvényeken való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Idén Az Év Irodája verseny, amelyre már szintén lehet jelentkezni, a nemzetközi Office of the Year kategóriával bővül, ahol egész Europából várják a legmenőbb irodák nevezéseit.