Két olyan közlekedési eset is napvilágra került egy videó, amelyekben az a közös, hogy a balesetet kiváltó jármű vezetője megállás nélkül továbbhajtott – írja az autosvilag.hu.

Az első felvétel Budaörsön készült 2015. december 16-án.

A videó készítője szerint az Audis miután érzékelte, hogy nekiment a vétlen autósnak, inkább úgy döntött, hogy elhagyja a helyszínt. A vétlen autós besorolt a balra kanyarodó sávba Budapest felé és nem ment az Audis után.

A második eset 2025. december 6-án történt Debrecenben, a Füredi úton.

Itt egy másik autó vezetője olyan manővert hajt végre, amellyel leszorít egy mellette haladó járművet, amely a padkára kényszerül, ahol defektet kap. A veszélyhelyzetet kiváltó jármű ebben az esetben sem állt meg, a sofőr továbbhajtott, miközben a másik autó mozgásképtelenné vált.

Itt megnézheti a Budapesti Autósokhoz beérkezett felvételeket: