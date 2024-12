Idén tizenötödik alkalommal került kiírásra Az Év Irodája verseny, ám most először léptek ki a szervezők a nemzetközi porondra. 2024-re az Office of the Year kategóriával is bővült a megmérettetés, ahová az európai országokban átadott vagy felújított irodák pályázatait várták, több mint 12 ország épületeit nevezték be a magyar versenyre.

Az új nemzetközi kategóriában, az Office of the Year-ben is tucatnyi fantasztikus projekttel találkozhatunk. Nem véletlenül megújult a szakmai zsűri is, amelyben a kiemelkedő hazai piaci szereplők mellett külföldi szaktekintélyek kaptak helyet

– mondta Fodor Dániel, Az Év Irodája Kft. ügyvezetője és a verseny főszervezője. Idén 162 pályázat érkezett be, először a közönségszavazásra kerül sor – az érdeklődő nagyközönség 2024. december 16. és 2025. február 3. között adhatja le a szavazatát.

Ezt követően a megújult szakmai zsűri munkája kezdődik meg a pályázatok értékelésével;

a győzteseket pedig 2025 elején Az Év Irodája és a Real Estate Awards gálákon hirdetik ki szokás szerint.

A beérkező pályázatokat a magyar és a nemzetközi szakmai zsűri fogja értékelni, idén már külföldi szaktekintélyek is helyet foglalnak a grémiumban. A zsűri elnöke Cs. Kovács Nikolett lakberendező lesz.

A legújabb trendek

A verseny szervezői szerint a nemzetközi nyitás rávilágít arra, hogy a magyar ingatlanpiac globális mércével is világszínvonalat képvisel. Kiemelték, hogy a 2008-as válságot követően a hazai szektor lassan, de biztosan újraépítette magát, nyugati szemmel is érett piaci működési mechanizmusok jellemzik, miközben adoptálta a legmagasabb színvonalú megoldásokat az irodapiactól kezdve a szállodaiparon át egészen a lakásépítésekig.

Jelenleg a dolgozói jóllét és a közösségi szemlélet uralkodik az irodákban, de általánosságban is erősödtek a fogyasztói élményre fókuszáló fejlesztések a szektor valamennyi ágazatában, legyen az logisztikai park, szálloda vagy éppen újgenerációs irodaház. A globális felmelegedés elleni küzdelem továbbra is meghatározó, ehhez kapcsolódnak az ingatlanfejlesztési és -üzemeltetési piacon a ESG-vállalások, azaz a fenntartható működési modellek és beruházások.