Tovább megyünk, ennek 11 éve konferenciát is szerveznek, ahol a digitalizáció, a műholdak, robotok és az automatizáció gyakorlati hasznáról van szó: sőt, a „Minden forint számít” szlogennel arról is, hogyan tud mindez megtérülni egy-egy gazdálkodó esetében. Erről szól a február 10-11-i PREGA 2026 Konferencia Kecskeméten a Sheraton Hotelben.

Az Agroinform.hu által közel száz előadóval szervezett eseményen egy világszinten is ritkaság önvezető, futurisztikus robottraktor is látható lesz – kevesen tudják azt is, hogy manapság a mezőgazdasági erőgépekben található önvezetési megoldás az autók esetében még mindig csak ígéret.

Minden forint számít: A digitalizáció már nem lehetőség, hanem elvárás

Digitális adatokkal egészül ki valóság a szántóföldeken, az állattartó telepeken, a zöldséges fóliák alatt és az élelmiszer-feldolgozókban. Az utóbbi évek látványos technológiai gyorsulása mögött ott van a klímaváltozás okozta kihívás, de az egészséges ételek iránti fogyasztói igény is. Mára az olyan gyakorlatok, mint a drónos tápanyag-kijuttatás, az autonóm gépek vagy az adatvezérelt fejéstechnológia, egyre több helyen járulnak hozzá a gazdaságok jövedelmezőségéhez.

Fókuszban a megtérülés és a gyakorlat

A 2026-os PREGA célja, hogy a technológiai újdonságokat ne csupán bemutassa, hanem azok valódi, működő alkalmazásait és pénzügyi hasznait is megvilágítsa. A témák között kiemelt hangsúlyt kap a precíziós növénytermesztés, az állattartás digitalizációja, az agrárinformatikai fejlesztések, az élelmiszeripari technológiák, valamint a klimatikus szélsőségekhez való alkalmazkodás.

Bolyki Bence, az Agroinform.hu ügyvezetője kiemelte: „A legfőbb célunk 2015 óta az a PREGA-val, hogy az előre menekülő gazdálkodóknak és a TOP hazai agrártechnológiai cégeknek találkozási pontot szervezzünk. Hiszünk benne, hogy korunk olyan kihívásai miatt, mint a talajok romlása, a generációváltás, klímaváltozás, agrár költség-bevétel egyenleg, nélkülözhetetlen az egyes folyamatok adatszintű ismerete. De a fogyasztók oldaláról is nő az igény arra, hogy tudjuk, az asztalra kerülő élelmiszer hol és milyen technológiával lett előállítva.”

Nem csak szántóföld – a teljes agrár-ökoszisztéma fókuszban

A konferencia egyik fő törekvése, hogy ne csupán a szántóföldi gazdálkodásban alkalmazott digitális megoldásokat mutassa be, hanem az agrár- és élelmiszergazdaság teljes értékláncára kiterjessze a fókuszt. A programban így szerepet kap az állattartás (precíziós takarmányozás, robotfejés, videóalapú állapotfelmérés), a zöldség- és gyümölcstermesztés (UV-technológia, automatizált monitoring rendszerek), valamint az élelmiszeripar digitalizációja is (pl. digitális ikerpárok, auditálható nyomonkövethetőség).

A mesterséges intelligencia (AI) alkalmazása minden szekcióban visszatérő elemként jelenik meg – az előrejelzési rendszerektől kezdve a hozammodellezésen át a precíziós adatgyűjtésig.

Pályázatokkal is támogatják a fejlesztéseket

A konferencia nem csak az információátadásról szól: a precíziós gazdálkodási eszközök beszerzését segítő pályázati lehetőségekről is átfogó képet kapnak a résztvevők. A KAP Stratégiai Tervhez kapcsolódó támogatások – akár 80%-os nemzeti társfinanszírozással – most is elérhetők a fiatal gazdák, az állattartó és kertészeti üzemek, valamint a feldolgozók számára.

Nemzetközi szakértő, hazai TOP technológiai szereplők

A program kiemelt előadója Steve Phillips, az International Society of Precision Agriculture (Nemzetközi Precíziós Gazdálkodási Egyesület) elnöke lesz, aki nemzetközi áttekintést ad a digitális mezőgazdaság globális trendjeiről és kihívásairól.

A téma és a PREGA Konferencia jelentőségét mutatja, hogy dr. Nagy István Agrárminiszter fővédnöke a rendezvénynek, és a 4iG, valamint a T-Systems is itt mutatja be, hogyan látják a mezőgazdaság jövőjét. A nagyvállalatok mellett 30 olyan hazai és nemzetközi digitális fejlesztő vállalkozás is bemutatkozik ahol a mezőgazdaság, az állattenyésztés vagy az élelmiszeripar adatvezérelt megoldásai készülnek.



Az esemény részletes programja és regisztráció a PREGA.hu oldalon érhető el.