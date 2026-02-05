A kormányzat hivatalos oldalára feltöltötték a Belügyminisztérium fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak idei elemeit, amiből kiderül, hogy a különböző célokra (ösztöndíjaktól kezdve, a társadalmi felzárkózáson át, a hajléktalan ellátásig, illetve a bűnmegelőzési stratégiáig) mennyit költenek majd idén.

Így például a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával kapcsolatban 994,2 millió forintot, hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatokra 638,6 milliót, terrorellenes intézkedések megvalósítására 500 milliót, illetve a Drogmentes Magyarország Programra 2 milliárdot.

Ugyanakkor ezeknél is többet, kereken 15 milliárdot a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsoló intézkedésekre fordítja majd a Pintér Sándor vezette tárca.

Ez átlagosan minden egyes nap több mint 41 millió forintot jelent.

Egyébként a napokban Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója arról beszélt a köztévén az Európába irányuló illegális bevándorlás fő útvonalaival kapcsolatban, hogy a Törökországból indulók száma csökkent, mert a török kormány komoly műszaki akadályrendszert, katonai, rendvédelmi erőfeszítéseket tett a feltartóztatás érdekében.

Nagyon aktívvá vált viszont a Líbiából Krétára irányuló bevándorlás - folytatta, megjegyezve: Krétán nincs elhelyezési lehetőség, ezért a bevándorlókat átszállítják Görögország szárazföldi részébe, ahonnan pillanatok alatt megjelennek a balkáni útvonalon.

Bakondi György az MTI szerint kitért arra is, hogy a migrációs paktumhoz hasonlóan az EU számos intézkedése, például a gazdaságvédelem vagy a háborúval kapcsolatos intézkedések ugyancsak tévesek, ellentétesek az európai polgárok érdekeivel.

"A jövő irreverzibilis változásokkal terhelt" - jelentette ki, hozzátéve: olyan folyamatok indultak el, amelyek hosszú távon alapvetően veszélyeztetik az Európában megszokott kultúrát, az európai gazdaság fejlődését, az európai emberek jólétét.