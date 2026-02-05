Megváltoztatná a kormány a munkavégzést Németországban, ami fellazítaná a hagyományos, napi nyolcórás munkaidőt – írja a HR Portál.

A terv szerint a merev napi korlát helyett rugalmasan oszthatnák be a munkavállalók a munkaidőt egy adott héten belül.

A kormány álláspontja szerint ez jobban illeszkedik a mai gazdasági és munkaerő-piaci környezethez, mint a hagyományos, ipari korszakból örökölt szabályozás.

A koalíció szerint ez különösen a családos dolgozóknak kedvez: a rugalmasabb beosztás megkönnyítheti a munka és magánélet összehangolását, hiszen a munkanapok hossza az egyéni élethelyzetekhez igazítható lenne. Emellett az elosztás igazodhatna a cégek igényeihez is – csökkentheti a szervezési nehézségeket, és gazdasági szempontból is hatékonyabb működést tehet lehetővé.

A portál szerint a tervezett lépések illeszkednek abba a szélesebb kormányzati elképzelésbe is, amely szerint Németországban hosszabb távon ösztönözni kell a többletmunkát.

Ennek részeként a kabinet azt is tervezi, hogy a túlórához kapcsolódó pótlékokat adómentessé teszik, ezzel növelve a többletmunka anyagi vonzerejét.

A reform ugyanakkor heves ellenállásba ütközik a szakszervezetek részéről. Az érdekképviseletek attól tartanak, hogy a napi korlát eltörlése gyengítheti a munkavállalók védelmét, és hosszabb távon a túlmunka elterjedéséhez vezethet.