Az Ersténél az első négy hónapban, 2025 szeptemberétől december végéig befogadott új, támogatott lakáshitelek esetében az ügyfelek 64 százaléka 35 évesnél fiatalabb. A bank ügyfelei 90 százalékban használt lakást vásárolnak az Otthon Start hitelből, a fennmaradó 10 százalék az új lakás vásárlása, illetve építése között oszlik meg.

Az átlagos hitelösszeg meghaladja a 35 millió forintot. Az ügyletek 56 százalékánál nem vontak be adóstársat, a fiatalabb, 30 év alatti ügyfelek esetében ez az arány még magasabb, 71 százalék. Az ügyfelek 72 százaléka 20 évet meghaladó futamidőre veszi fel a kölcsönt.

„A program bevezetésének köszönhetően 2025-ben még gyorsabban bővült a lakáshitelezés, az új jelzáloghitelek 70 százaléka már otthon startos. A hitelek 17 százalékánál a kölcsön mellé CSOK Pluszt vagy piaci alapú hitelt is felvettek az ügyfelek. Az első négy hónapban az ügyletek 25 százalékában éltek a 10 százalékos önerő lehetőségével ügyfeleink” – mondta el Harmati László, az Erste lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese.

Az Ersténél 2025. szeptember 1-től érhető el az Otthon Start Lakáshitel, és a bank visszatérít egy sor úgynevezett indulási költséget is: ezek a hitel igénylése során felmerülő díjak, például a közjegyző és az ingatlanszakértő díja, vagy a folyósítási jutalék. Ez további, akár 150 ezer forint megtakarítást jelent azoknak, akik itt igénylik az Otthon Start Lakáshitelt.