Rendkívüli dagály sújtotta Horvátország dalmáciai térségét.

Több tengerparti vendéglátóhelyet és üzletet is elárasztott a víz Kastelában, a tűzoltóság mintegy 200 lakossági segélykérést is kapott – a dagály elérte a 95 centimétert is.

A Tengeri-meteorológiai Központ adatai szerint egy ciklon hatására a megemelkedett vízszint több tengerparti és szigeteken lévő településen elöntötte a rakpartokat – írja az Index.

A helyi tűzoltóság mintegy 200 lakossági segélykérést kapott az elöntések miatt, a mentési és kárelhárítási munkálatok csütörtökön is folytatódtak.

A viharos időjárás a nyílt tengeren is komoly gondokat okozott: Palagruza térségében a hullámok magassága elérte a nyolc métert, míg Split környékén óránként 130 kilométeres déli széllökéseket mértek.

A Tengeri-meteorológiai Központ péntekre újabb erősödő déli szelet jelez előre.