A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 3492,59 pontos, 2,62 százalékos csökkenéssel 129 819,11 ponton zárt csütörtökön.
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a kedvezőtlenre fordult tőzsdei hangulattal magyarázta a visszaesést. Aradványi Péter hangsúlyozta, hogy nem csupán a BÉT-en alakult rosszul a kereskedés, Európában másutt is erőteljesen csökkennek az indexek. A szakértők a kialakult helyzetet a vezető technológiai cégek várakozás alatti beszámolóival magyarázzák, de a Federal Reserve (Fed) új elnökének irányvonala is elbizonytalaníthatta a befektetőket – tette hozzá.
A Mol 130 forinttal, 3,16 százalékkal 3980 forintra, az OTP-részvények ára 1290 forinttal, 3,1 százalékkal 40 360 forintra, a Magyar Telekom árfolyama 49 forinttal, 2,42 százalékkal 1976 forintra, a Richter-papírok árfolyama 160 forinttal, 1,39 százalékkal 11 330 forintra csökkent.
A BUMIX 10 241,01 ponton zárt csütörtökön, ez 65,89 pontos, 0,64 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.
