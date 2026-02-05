A Nemzeti Választási Iroda (NVI) nyilvántartásba vette Szanyi Tibor jelöltségét Budapest 14. számú egyéni választókerületében. Az egykori MSZP-s politikus függetlenként vág neki a választási versenynek egy olyan körzetben, ahol már most erős mezőny körvonalazódik – írja az Index.

A korábbi országgyűlési képviselő hivatalosan is felkerült a körzet jelöltjeinek listájára.

A választókerülethez Budapest XVI. kerülete, valamint a X. kerület keleti része tartozik, ahol összesen 77 572 választópolgár dönthet arról, ki képviselje őket a parlamentben.

A választási iroda megjegyzése szerint Szanyi Tibor csütörtökön igényelte meg az ajánlóíveket. Ez az első kötelező lépés az induláshoz. Ám ahhoz, hogy hivatalosan is jelölt váljon belőle, a körzetben legalább 500 választópolgár aláírását kell összegyűjtenie.

Szanyi Tibor közgazdász 1998 és 2014 között működött az MSZP parlamenti képviselőjeként, négy cikluson keresztül. 2002 és 2004 között a földművelésügyi és vidékfejlesztési, majd 2004 és 2006 között a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium politikai államtitkára volt. De pártja alelnöki pozícióját is betöltötte, és még EP-képviselőként is dolgozott. 2019-ben már nem jutott be az EP-be, majd komoly bírálatokat fogalmazott meg az MSZP-vel szemben, végül párt elnöksége ezt nem díjazta: június végén felfüggesztette a párttagságát, a fegyelmi eljárás pedig megrovással zárult. 2020-ban maga lépett ki a pártból, és csakhamar saját formációt alapított, Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom (Iszomm) néven.

Az Index emlékeztet, most áprilisban több ellenfele is akad a választási ringben: a Fidesz Szatmáry Kristófot indítja, a Tisza Párt Szabó Alexandrát. A Mi Hazánk Zsidró Lászlót, a Demokratikus Koalíció pedig Kocsis-Cake Oliviót.