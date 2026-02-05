Száguld a magyar fizetőeszköz, egy euróért alig több mint 379 kell már csak csütörtök délelőtt. Ezzel az euró-forint a két évvel ezelőtti, 2024 január közepi szintekre ereszkedett vissza. A technikai kép alapján amennyiben 380 alatt marad az euró-forint jegyzése, akkor lényegében szabad a pálya 378,5-ig.

A dollár is kifejezetten olcsó, a keresztárfolyam 321-322 közt mozog.

Ezeken a szinteken azért szemlátomást már óvatosabb a piac, mindenesetre az beszédes, hogy a minapi csökkenés már változatlan euró-dollár mellett, vagyis kvázi önerőből zajlott – írta jegyzetében a Raiffeisen Bank.

Délután még lehetnek nagyobb mozgások a devizapiacon, kamatdöntő ülést tart az Európai Központi Bank, a határozat negyed 3-kor jelenik meg. Az elemzők többsége nem számít a monetáris kondíciók megváltoztatására. Ennek egyik oka, hogy szerdai adatok szerint januárban az euróövezeti infláció (éves alapon) 1,7 százalékra, azaz a jegybanki cél alá süllyedt.

Az EKB kommunikációja alapján a jelenlegi kamatszint megfelelő az inflációs trendek alakulása alapján, egy dolog azonban felvet érdekes kérdéseket, ez pedig a látványosan erősödő euró. Ez a trend tovább szoríthatja lefelé az inflációs adatokat, akár olyan szintre, amivel az EKB-nak is foglalkoznia kell.

Régiós szinten is erős a forint, jól teljesít a złotyval szemben is, ami annak ellenére pozitív meglepetés, hogy szerdán a lengyel jegybank tartotta az irányadó kamatot. Egy złotyért kevesebb mint 90 forintot kérnek a bankközi devizapiacon.