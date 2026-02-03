Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese egy háttérbeszélgetésen a januári rezsistop alkalmazásával kapcsolatban elmondta, a kormányzat összeállított egy idővonalat, ami a rezsistopra vonatkozik:

A mai nap folyamán megjelenik a vonatkozó kormányrendelet.

Legkésőbb február 20-ig az MVM (a földgáz és áram esetében), valamint az adott távhőszolgáltató tájékoztatólevelet küldenek a lakosoknak.

Februárban elérhetővé válhatnak azok a nyilatkozatok, amelyek az áram választásához szükségesek, ezt 2026. április 30-ig kell megtennie a fogyasztónak (ahogy a rezsivédelem, úgy a rezsistop is fogyasztói helyhez kötött).

Mivel a 30 százalékos támogatás automatikusan jár, a földgáz esetében a rezsistop holnaptól elindul.

Ha valaki április 30-ig azonban mégis az áramot választja, akkor sztornó számlát állítanak ki a földgázra.

Május 15-re kialakítja a informatikai rendszerét az MVM, és a 30 százalékos kedvezmény megjelenik az elszámoltató számlákon (addig nem is érkezik elszámolószámla).

A miniszterhelyettes megerősítette, hogy a kormányzat elvi célja az volt, hogy mindenkinek ugyanolyan feltételek mellett járjon a rezsistop (nincs társadalmi rétegzettség, nem lokális alapú), az áram, a gáz, a távhő, valamint minden számlázási mód is érintett legyen. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a januári direkt hideget kompenzálják, és egy átlagos januárhoz igazítsák a fogyasztási mennyiséget és a számlákat.

Elmondta, hogy a 30 százalékot a szolgáltatók és az energiaszabályozó adatai alapján határozták meg. A földgáz és a távhő esetében a rezsistop automatikus, csak az áram esetében kell nyilatkozni. Azt is leszögezte, a fűtési többlet miatt senkinek sem lépheti át a rezsi sávhatárokat, amennyiben ez megtörténik, akkor a nagyobb támogatást kapja meg.

Kivételt képeznek a tűzhely átalányosok, akik csak főzési célból használnak földgázt, rájuk a földgáz kedvezmények nem vonatkoznak, ez 400 ezer fogyasztót jelent.

Nagyságrendileg 3 millió fogyasztó fogyaszt ma rezsihatár alatt földgázt, ez 2,5 milliárd köbméter gázt jelent, sávhatár fölött 290 ezer fogyasztó fogyaszt, ez 650 millió köbméter.

A diktálósok esetén (600 ezer ügyfél) meghatározzuk a bediktált adatok alapján a 2026 januári fogyasztást, és ehhez képest 30 százalékot jóváírnak a következő számlán. Ez a kedvezmény továbbvihető és nem vész el. A részszámlások (1,8 millió egyenletes, hőmérséklet függvényében 450 ezren) esetén szintén a 2025 januári adatokból számolnak, és a rendszert úgy alakítják ki, hogy a legközelebbi leolvasást követően történik a 30 százalékos támogatás jóváírása.

A rezsistop vonatkozik majd a társasházakra is, csak a 2022-es szabályozás után nem a szolgáltató, osztja szét a kedvezményt a lakók között, hanem a társasház kezelő.

Szintén újdonság, hogy az előrefizetős rendszert használóknak 2026 március 31-ig be kell menni az a helyi MVM irodába, és kérelmezni kell, hogy 7000 ezer forintot jóváírnak a számukra (ott ennyi felel meg a 30 százaléknak megfelel).

Megtudtuk, hogy 5,2 millió ügyfél, magánszemély, lakos veszi igénybe az áramszolgáltatást, a legtöbben itt is egyenletes számlázást használnak, de 1,7 millió ügyfél diktál. Rezsihatár alatt 3,9 millión fogyasztanak, 6 milliárd kilowattórát, míg 1,3 millió fogyasztási hely van rezsivédett határ fölött. Ugyanakkor, aki a villanykedvezményt veszi igénybe (2026. április 30-ig), a földgázhoz hasonló elvek szerint jóváírják a 30 százalékos kedvezményt. Itt előfordulhat, hogy egy háztartásban több mérő is van, de a fogyasztó csak egyet jelölhet meg.

Távhővel 700 ezer háztartást fűtenek, 95 településen, ugyanakkor az országban 98 távhőszolgáltató működik, döntően önkormányzati tulajdonban. A villanytól és a földgáztól eltérően itt árkedvezményt adnak, ugyanis a távhőben nincs rezsihatár, ugyanakkor a kormányzat biztosít forrást arra, hogy a különböző szolgáltatók 30 százalékkal csökkentsék a januári fogyasztás egységárát.

A rezsistop 50 milliárdjának szétosztását viszont nem az Energiaügyi, hanem a Nemzetgazdasági Minisztérium végzi majd, így egyelőre nem tudni, hogy annak mekkora részét fogja az állam állni, és mekkora teher nehezedik majd az energaivállalatokra, de az miniszterhelyettes szerint a döntőhányadot a RobinHood-adó alá vont vállalatok adják majd.