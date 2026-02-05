Az OTP arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy fejlesztési okokból 2026. március 7-én 22 órától 2026. március 8-án hajnali 2 óráig valamennyi szolgáltatás nem vagy csak részlegesen lesz elérhető. Ez a következő szolgáltatásokat érinti:
- internet- és mobilbank,
- OTP SingleMarket,
- OTPdirekt,
- eBIZ szolgáltatás,
- Electra alkalmazás,
- Vámpénztári rendszer.
A fejlesztés alatt az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett online fizetések jóváhagyását, valamint az OTP Bank kártyás fizetési rendszerét is érinti, ami miatt a fizetési terminálokon és online felületeken nem lehet tranzakciót végezni, illetve fizetni és készpénzt felvenni sem.
Már karácsonykor sem mertek költeni a magyarok: a bizonytalanság visszafogta a fogyasztástA hazai kiskereskedelem 2025-ben mérsékelt ütemben bővült, s rossz hír, hogy az ünnepi szezon sem hozott kiugró forgalmat, miközben a háztartások óvatos költése és a fogyasztói bizalom lassú helyreállása visszafogta a növekedést.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!