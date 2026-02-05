Az OTP arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy fejlesztési okokból 2026. március 7-én 22 órától 2026. március 8-án hajnali 2 óráig valamennyi szolgáltatás nem vagy csak részlegesen lesz elérhető. Ez a következő szolgáltatásokat érinti:

internet- és mobilbank,

OTP SingleMarket,

OTPdirekt,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

Vámpénztári rendszer.

A fejlesztés alatt az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett online fizetések jóváhagyását, valamint az OTP Bank kártyás fizetési rendszerét is érinti, ami miatt a fizetési terminálokon és online felületeken nem lehet tranzakciót végezni, illetve fizetni és készpénzt felvenni sem.