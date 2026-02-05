Gulyás Gergely arról beszélt a Kormányinfón, szomorúan vették tudomásul, hogy folytatódik a kárpátaljai kényszersorozás, tavaly Sebestyén József meghalt, most pedig egy szívbeteg magyar ember.

Kiemelte, hogy szerintük ez még egy megtámadott, háborúban álló országban is elfogadhatatlan, és a kormány felhívja az ukrán hatóságok figyelmét arra, hogy az alapvető emberi jogokat tiszteletben kell tartani.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a szerdai kormányülésen ismertette a kormány legutóbbi gazdasági intézkedéseit: februárban több millió családhoz érkezik magasabb jövedelem, elsősorban a béremelések és az adókedvezmények miatt – írja az Index.

Nagy Márton arról is beszélt a kormány előtt, hogy a magyar minimálbér az Európai Unióban a 13. legmagasabb. Gulyás Gergely elmondása szerint Magyarországon kétlépcsős minimálbérrendszer működik, a garantált bérminimum mintegy 700 ezer embert érint, míg a klasszikus minimálbért nagyjából 200 ezren kapják. A beszámoló alapján a tanári fizetések az elmúlt időszakban megduplázódtak. A rendőri fizetésemeléssel kapcsolatos igényekről előterjesztést készítenek, tavasszal várható a fizetésemelés.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter az energiatároló programmal kapcsolatosan azt mondta, hogy 75 ezer pályázat érkezett a támogatásra, a kormány pedig megemeli a támogatás keretösszegét.

A 13. és 14. havi nyugdíjról is szó esett: a kifizetése napokon belül megkezdődik, és akik postai kézbesítést kértek, már pénteken megkaphatják az összeget. A banki utalásos jóváírás február 12-én és 13-án várható.

A Medián felmérése alapján a miniszterelnöki alkalmassági versenyben Magyar Péternek nyolc százalékpontos előnye van, teljesen alkalmas kormányfőnek azonban kétszer annyian tartják Orbán Viktort. Gulyás Gergely szerint „lehet a Medián kutatása a Tisza Pártban készült.”

A miniszter Karácsony Gergelyről a következőt nyilatkozta:

„ha a főpolgármester nem minden alkalommal a vita lehetőségét keresné, hanem az utak állapotával, kátyúzással foglalkozna, akkor valószínűleg a budapesti választópolgárok és a városba látogatók is jobban örülnének”.

Hangsúlyozta, hogy amit a kormányrendelet rögzít a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban, az az Alkotmánybíróság döntésének megfelel.

A Tesco Magyarország vezérigazgatója, Pálinkás Zsolt az Indexnek azt nyilatkozta, hogy eljött az ideális pillanata az árréstop kivezetésének, mert a csökkenő világpiaci árak mellett ennek most lenne a legkisebb hatása a fogyasztói árakra.

Erre reagálva Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a kormány a következő ülésén dönt az árrésstop meghosszabbításáról.

Elmondása szerint az árrésstop érdemben hozzájárult az infláció csökkentéséhez, ezért indokolt a fenntartása.

A Tesco vezérigazgatójának megszólalását kampányfogásnak nevezte.