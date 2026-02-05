A Használtautó.hu közleménye szerint 2025-ben a technikailag újnak minősülő, 6000 kilométer autók között főként a hagyományos szereplők uralkodtak, a legnépszerűbb modellek között a Suzuki volt, több típussal, mellettük pedig olyan jól ismert modellek szerepeltek, mint a Skoda Octavia, a Nissan Qashqai és X-Trail, a Kia Sportage vagy a Toyota C-HR.

Azt írják, hogy az átlagárak jellemzően 8 és 13 millió forint között alakultak, a prémium szegmens felső határát a BMW X-sorozat képviselte, 30 millió forint feletti árszinten. A legtöbb modell alig néhány hetes vagy hónapos volt, a BMW X-sorozat számított a legidősebbnek a maga 3,1 hónapos átlagéletkorával.

Azonban markáns változás rajzolódott ki 2026 januárjára: a legnépszerűbb, 6000 kilométer alatti modellek listáján több kínai modell, köztük a BYD, az OMODA, a JAECOO és a Cherry is megjelent. A Használtautó.hu közlése szerint ez azért figyelemre méltó, mert a tavalyi év legnépszerűbb modelljei között még mindössze egyetlen kínai típus szerepelt.

Arra is rámutatnak a közleményben, hogy az új belépők nem kizárólag az árkategóriát célozzák: miközben egyes modellek a Dacis vagy a Suzuki árszintjét közelítik meg, addig mások a Nissan, a Kia vagy akár a Toyota modelljeivel versenyeznek, 10-15 millió forint közötti átlagárakon. Így a kínai márkák is érezhetően szélesítik az árskálát.

Ugyanakkor a 2026 januári kínálat átlagéletkora továbbra is rendkívül alacsony: a legtöbb modell néhány hónapos, sok esetben 300–500 kilométer alatti futással jelenik meg a hirdetésekben. A legmagasabb átlagéletkora 2026 januárjában az OMODA 5-nek volt, mindössze 4 hónap.