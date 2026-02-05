Egy nap alatt megbukott a kormány jogtipró rendelete – mondta Karácsony Gergely főpolgármester azután, hogy a Budapest Környéki Törvényszék és a Fővárosi Törvényszék is szembement a szerdán megjelent kormányrendelettel, miszerint nem lehet pert indítani a szolidaritási hozzájárulás miatt, a folyamatban lévő ügyeket pedig le kell zárni.

A főpolgármester azt írja, „nincs jogvégzett ember, aki ennek láttán ne kiáltott volna botrányt, de ezek szerint a miniszterség, a hatalom hübrisze, azt is kitörli a fejből, amit a jogi egyetemen tanítanak. Persze ha a kormánynak nem számít a római jog, nem számít a magyar alkotmány, nem számít az európai alapjogi charta, nem számít a bírói függetlenség, akkor a jog fölé helyezi magát, csak közben ezzel azt is üzeni: nem számítanak neki ennek az országnak a polgárai sem.”

Kiemelte, szerinte ha ezt Budapesttel meg lehet tenni, akkor bárkivel és bármivel meglehet. Hozzátette ugyanakkor, hogy Budapest nincs egyedül: „Az, hogy több település is perli a kormányt az igazságtalan és törvénytelen sarcolás miatt, az önmagában leleplezi a kormány hazugságát: nem igaz, hogy a Budapesttől elvett pénz a kistelepüléseknek jutna.”

Biztató jelnek nevezte, hogy ellentartanak a kormányrendeletnek.