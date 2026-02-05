Kijevbe látogatott csütörtökön Donald Tusk lengyel miniszterelnök, aki az ukrán fővárosban Volodimir Zelenszkij elnökkel találkozott – közölte Facebook-oldalán a varsói miniszterelnöki hivatal.

A látogatás elején Tusk és Zelenszkij lerótták tiszteletüket az Ukrajna védőinek szentelt kijevi emlékfalnál. Az MTI beszámolója szerint

azonban a találkozó további programjáról még nem közöltek részleteket.

A lengyel kormányfőt a kijevi pályaudvaron az ukrán külügyminiszter üdvözölte. Andrij Szibiha ezt követően az X-en azt írta: Lengyelország „élen jár” az Ukrajnának adott támogatás, ezen belül az energetikai segítségnyújtás terén.

A lengyel küldöttség tagja Andrzej Domanski pénzügyminiszter is, aki lengyel részről az Ukrajna háború utáni újjáépítéséről szóló következő nemzetközi fórumot készíti elő.

A PAP lengyel hírügynökség szerint a látogatás az ukrajnai energetikai infrastruktúra elleni orosz légitámadásokkal is összefügg.

Ismeretes, Lengyelország az utóbbi napokban kormányzati stratégiai tartalékokból, valamint közadakozásból származó áramfejlesztőket szállított Ukrajnának.

Egyébiránt az ukrajnai menekültek egyik legnagyobb hányadát a lengyel állam fogadta be az elmúlt években.