Furcsa módon került ismét a közbeszédbe Angela Merkel. A volt német kancellár neve számos alkalommal szerepel az amerikai Igazságügyi Minisztérium által nemrég nyilvánosságra hozott több millió, Jeffrey Epsteinhez kapcsolódó belső dokumentumban - vette észre a Bild.

A német lap arról számolt be, hogy Merkelt különösen gyakran említették Epstein Steve Bannonnal, Donald Trump amerikai elnök korábbi tanácsadójával folytatott levelezésében . Saját nyilatkozatai szerint Bannon a jobboldali populista pártok támogatásával Merkel és más európai politikusok meggyengítésére törekedett.

A volt német vezető azonban egy arab üzletember 2013. április 14-én küldött e-mailjében is szerepel. Az elektronikus levél feladója, Sultan bin Sulayem, a DP World elnök-vezérigazgatója egy fényképet küldött a szexuális bűncselekményekért elítélt amerikai milliárdosnak. A fotón - amelyet egyébként kitakarva az amerikai Igazságügyi Minisztérium is közzétett - három meztelen nő áll egy tó partján. Az egyik nő hasonlít Angela Merkelre.

A mellékelt szöveg pedig így szól: „Merkel kancellár fiatalkorában!”.

A Bild megjegyzi, a fotó a hasonlóság miatt évekkel ezelőtt keringett az interneten, és többek között orosz weboldalak is felkapták. Ám nincs bizonyíték arra, hogy a kép valóban Merkelt ábrázolja.

A Trump-adminisztrációt egyébként egy novemberben elfogadott törvény kötelezi arra, hogy nyilvánossá tegye az Epstein-ügy iratait.