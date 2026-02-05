A kínai Geely Holding tulajdonában lévő svédországi autógyártó csütörtökön a negyedik negyedéves nyereség meredek visszaeséséről számolt be, a vámokra és a gyenge keresletre hivatkozva.

A nyilvánosságra került adatok után a Volvo Cars részvényei csütörtök reggel 19,5 százalékot estek, amivel a vállalat történetének legrosszabb kereskedési napjára számíthat – adott hírt róla a CNBC.

A Saab részvényei is lefelé indultak, annak ellenére, hogy megemelték az osztalékot, és a megrendelések száma majdnem ötszörösére nőtt a negyedik negyedévben egy pénzügyi kimutatás szerint. A részvények azonban gyorsan emelkedni kezdtek, és 15 perc kereskedés után közel 4 százalékkal mozdultak el felfelé – közölte a svéd Dagens Nyheter.