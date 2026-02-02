A Wizz Air mostani befektetése azt bizonyítja, hogy a magyar alapítású vállalat továbbra is elkötelezett hazai gyökerei iránt. A légitársaság nemcsak innen irányítja a teljes útvonalhálózatának operációját, de itt működik a pénzügyi és könyvelési központja, valamint az IT-fejlesztési központja is, ahol több száz szoftvermérnök dolgozik a Wizz Air digitális rendszereinek fejlesztésén és innovációján.

A vállalat munkavállalói közössége több mint 100 nemzetiséget foglal magában, amely nemcsak a Wizz Air sokszínűségét jelzi, hanem azt is, hogy a budapesti központ nemzetközi tehetségeket vonz – ezzel is erősítve Magyarország szerepét a régió légiipari és technológiai térképén.

„A budapesti irodaház megvásárlása mérföldkő a Wizz Air történetében. Magyarország nemcsak a gyökereink helyszíne, hanem globális működésünk stratégiai központja is. Folyamatosan növekszünk, és ez a lépés biztosítja, hogy hosszú távon is itt maradjunk, itt bővítsük csapatainkat és tovább építsük azt a magyar sikertörténetet, amelyet 22 évvel ezelőtt Budapesten kezdtünk el” – mondta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója

A szóban forgó Millennium Tower I irodaház megközelítőleg 18 800 m2 „A” kategóriás irodaterületet kínál a Millennium Towers irodaparkban, a Duna partján. Az ingatlan korszerű irodatereket és mintegy 270 parkolóhelyet biztosít a főváros egyik legelismertebb üzleti lokációjában.

Valter Kalaus, a Newmark VLK Hungary ügyvezető partnere elmondta: „ez jelentős irodapiaci befektetés a magyar piacon, és egyértelműen jelzi a Wizz Air hosszú távú elköteleződését Magyarország iránt. Büszkék vagyunk rá, hogy támogathattuk ügyfelünket egy stabil alap megteremtésében jövőbeli növekedéséhez.”