Mérséklődött az euróövezet feldolgozóipari aktivitásának csökkenése januárban a Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) és az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet beszerzésimenedzser-indexének tanúsága szerint.

Az S&P Global HCOB feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexének (BMI) végleges értéke az előzetesen közölt 49,4 pont helyett 49,5 pontra emelkedett januárban a decemberi, kilenchavi mélypontot jelentő 48,8 pontról. A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének növekedését, 50 pont alatti értéke pedig annak csökkenését jelzi.

Az S&P Global HCOB BMI-adatai alapján az euróövezet feldolgozóipari teljesítménye sorban a harmadik hónapban zsugorodott januárban.

Az új megrendelések a harmadik egymást követő hónapban csökkentek, miközben a termelés nőtt, miután decemberben tavaly február óta először esett vissza.

A gyenge kereslet arra kényszerítette a cégeket, hogy tovább csökkentsék a munkahelyek számát, miközben a vállalatok beszerzési aktivitása mérséklődött. Az inputköltségek inflációja hároméves csúcsra emelkedett, míg az eladási árak nagyjából az előző havival azonosan alakultak. Ugyanakkor a megkérdezett vállalatok következő egy évre vonatkozó kilátásai 2022 februárja óta legoptimistábban alakultak.

Az euróövezeti feldolgozóipari kibocsátási index 48,9 pontról 50,5 pontra emelkedett januárban.

Januárban a feldolgozóipari aktivitás eltérő módon alakult az euróövezetben a vizsgált 8 országban: