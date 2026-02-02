Mérséklődött az euróövezet feldolgozóipari aktivitásának csökkenése januárban a Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) és az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet beszerzésimenedzser-indexének tanúsága szerint.
Az S&P Global HCOB feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexének (BMI) végleges értéke az előzetesen közölt 49,4 pont helyett 49,5 pontra emelkedett januárban a decemberi, kilenchavi mélypontot jelentő 48,8 pontról. A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének növekedését, 50 pont alatti értéke pedig annak csökkenését jelzi.
Az S&P Global HCOB BMI-adatai alapján az euróövezet feldolgozóipari teljesítménye sorban a harmadik hónapban zsugorodott januárban.
Az új megrendelések a harmadik egymást követő hónapban csökkentek, miközben a termelés nőtt, miután decemberben tavaly február óta először esett vissza.
A gyenge kereslet arra kényszerítette a cégeket, hogy tovább csökkentsék a munkahelyek számát, miközben a vállalatok beszerzési aktivitása mérséklődött. Az inputköltségek inflációja hároméves csúcsra emelkedett, míg az eladási árak nagyjából az előző havival azonosan alakultak. Ugyanakkor a megkérdezett vállalatok következő egy évre vonatkozó kilátásai 2022 februárja óta legoptimistábban alakultak.
Az euróövezeti feldolgozóipari kibocsátási index 48,9 pontról 50,5 pontra emelkedett januárban.
Januárban a feldolgozóipari aktivitás eltérő módon alakult az euróövezetben a vizsgált 8 országban:
- Ausztria feldolgozóipara teljesített a leggyengébben, a vonatkozó mutató 47,2 pontra, 7 havi mélypontra csökkent.
- A feldolgozóipari BMI a zsugorodást jelző tartományban volt Németország (49,1 pont) mellett Spanyolországban (49,2 pont), valamint Olaszországban (48,1 pont).
- Az index a növekedést jelző 50 pont feletti szintet Görögországban (54,2 pont)
- Hollandiában (50,1 pont) érte el,
- emellett Franciaország mutatója 51,2 ponton 43 havi csúcsot állított be az idei év első hónapjában.
- Írország adatait február 3-án teszik közzé.
