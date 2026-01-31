Az Egyesült Államok figyelmeztette az iráni elit Iszlám Forradalmi Gárdát (IRGC), hogy „nem fogja tolerálni a veszélyes” akciókat a Hormuzi-szorosban, miután Teherán kétnapos éleslövészeti gyakorlatot jelentett be ott.

Az amerikai hadsereg nem fogja tolerálni az olyan „nem biztonságos” manővereket, mint az amerikai hadihajók feletti repülések, beleértve az iráni motorcsónakok amerikai hajókkal való ütközési pályán történő megközelítését – közölte a CENTCOM, a Közel-Keletért felelős regionális parancsnokság.

„Az amerikai erők, regionális partnerek vagy kereskedelmi hajók közelében tanúsított bármilyen veszélyes és szakszerűtlen viselkedés növeli az ütközés, az eszkaláció és a destabilizáció kockázatát”

– tette hozzá a CENTCOM.

„Az amerikai hadsereg rendelkezik a világ legjobban képzett és leghalálosabb erejével, és továbbra is a legmagasabb szintű professzionalizmussal fog működni, betartva a nemzetközi normákat. Az iráni IRGC-nek is ugyanezt kell tennie”

– tette hozzá a parancsnokság.

Az irániak által tervezett és vasárnap kezdődő gyakorlat, amelynek során éles lőszert is elsütik, nem akadályozhatja a hajózás és a nemzetközi kereskedelmi hajózás szabadságát a fontos szorosban

– követelte az amerikai hadsereg.

A 12 napos háború megerősítette Irán hadseregét

Egy iráni katonai tisztviselő azt nyilatkozta, hogy a tavaly júniusi 12 napos háború megerősítette az ország védelmi képességeit, és jobban felkészítette Iránt a jövőbeli támadásokra – jelentette az állami média.

Egy 3D nyomtatott olajvezeték mögötti térkép, amely a Hormuzi- szorost és Iránt ábrázolja ezen az illusztráción. Kép: Reuters , Dado Ruvic

Egy katonai ünnepségen Amir Hatami, az iráni hadsereg főparancsnoka azt mondta, hogy a konfliktus lehetővé tette az iráni erők számára, hogy felismerjék saját erősségeiket és gyengeségeiket, valamint ellenségeikét.

Az iráni állami hírügynökség, az IRNA szerint Hatami azt nyilatkozta, hogy Irán rakéta-, légvédelmi és tágabb katonai képességei most „magasabb” szinten vannak a harcok előtti állapotokhoz képest, és a szerzett tapasztalatokat „egyedülállónak” nevezte.

A Hormuzi-szoros, a Perzsa-öböl keskeny torkolata

Bár Iránnak és Ománnak is vannak felségvizei a szorosban, azt nemzetközi vízi útnak tekintik, ahol minden hajó közlekedhet. Az Egyesült Arab Emírségek is a vízi út közelében fekszik.

A Hormuzi-szoros a történelem során fontos kereskedelmi szerepet játszott, mivel kerámiát, elefántcsontot, selymet és textileket szállítottak Kínából a régión keresztül. A szupertankerek modern korában a keskeny szoros elég mélynek és szélesnek bizonyult ahhoz, hogy az olaj áthaladhasson rajta.

Bár Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben vannak olyan csővezetékek, amelyekkel elkerülhető az áthaladás, az Egyesült Államok Energiainformációs Hivatala szerint „a szoroson áthaladó árumennyiség nagy részének nincs alternatív módja a régió elhagyására”.

A szoroson áthaladó olaj és gáz túlnyomó többsége ázsiai piacokra kerül. Az útvonalat fenyegető veszélyek a múltban is megemelték a globális energiaárakat, többek között a tavaly júniusban Izrael által Irán ellen indított 12 napos háború során – adott hírt róla az Al Jazeera.

