Milánó városában és egész térségében rendkívüli biztonsági intézkedések léptek életbe hétfőtől a február 6-án kezdődő téli olimpiai játékok megnyitójára készülve, amelyet több szélsőbaloldali tüntetés kísér majd. Bruno Megale milánói rendőrfőnök bejelentette, hogy készen állnak a következő napok kihívásaira, vagyis a XXV. téli olimpiai játékok ünnepélyes megnyitójára, és az azt kísérő események biztonsági feladataira.

Hozzátette,

egymás után érkeznek a résztvevő több mint kilencven ország sportolói, a sajtó képviselői, a nézők, valamint az állam- és kormányfők, a politikai és intézményes élet tagjai az egész világból.

A menetrend szerint:

Milánó területén a már 2024 decemberétől működő vörös zónákon túl további rendkívüli biztonsági övezeteket állítottak fel, amelyek a városon áthaladó olimpiai láng útját követik, és lefedik az olimpiai falu helyszíneit, valamint a fedettpályás versenyeket vendégül látó stadionokat és arénákat.

Hétfőn este tartják a Scala operaházban, Sergio Mattarella államfő részvételével, a játékok ünnepélyes bemutatóját.

Február 5-én a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (CIO) ad ünnepi vacsorát, február 6-án Sergio Mattarella a királyi palotában várja a díszvendégeket, amit a játékok megnyitása követ a San Siro stadionban. Közel ötven állam- és kormányfő vezette delegációt várnak.

A római miniszterelnöki hivatal közlése szerint két- és többoldalú találkozókra is sor kerülhet, például Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és az amerikai küldöttséget vezető J.D. Vance alelnök és a külügyminiszter Marco Rubio között.

A kiemelt biztonsági övezetekben pénteken lezárják az oktatási intézményeket, és azokat a magasabb emeleteken található teraszokat, amelyek a sporteseményre néznek rá. A hatóságok rámutattak, hogy a készültség iránti igényt a legutóbbi hétvégén történt tüntetések is növelték.

Szombaton a Milánóban a baloldali pártok tüntettek az amerikai idegenrendészet (ICE) ügynökei olaszországi jelenléte ellen, illetve az onnan több mint százhúsz kilométerre levő Torinóban több tízezren vonultak utcára: szélsőbaloldali, anarchista csoportok, antifák, palesztinbarát demonstrálók, akik az Askatasuna szélsőbaloldali politikai központ bezárása ellen tüntettek. A megmozdulás csatatérré változtatta a torinói utcákat, és a tüntetők rendőrökkel szembeni támadása feszült politikai légkört teremtett - számolt be róla az Index „Ami ma Torinóban történt, az Askatasuna-központ kiürítésével szemben tiltakozó tüntetők felvonulásán, súlyos és elfogadhatatlan” – írta Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke közösségi oldalán, aki a cselekményeket államellenesnek nevezte és szolidaritását fejezte ki a megsérült rendfenntartók, újságírók, valamint azon polgárokkal, akik megsérültek.

A szélsőbaloldali csoportok bejelentése szerint február 5-től Milánóban lesznek, meg akarják zavarni az olimpiai láng útvonalát, meg akarják közelíteni a nyitóünnepség helyszínét, és február 7-re tömegtüntetést hirdettek meg, amelyhez a CIO rövidítésű Fenntarthatatlan Olimpiai Bizottság is csatlakozott. Utóbbi menet az egyik olimpiai szálláshelytől a jégkorongversenyekre kijelölt Santa Giulia-arénáig halad.

Milánó közbiztonsági helyzete egyébként sem nyugodt: vasárnap egy harminc éves kínai férfi rátámadt egy biztonsági őrre és elvette fegyverét, majd tűzharcba került a rendőrséggel, és súlyosan megsebesült. Az eset a Rogoredo-negyedben történt, ahol január 26-án egy drogkereskedőként ismert huszonnyolc éves marokkói férfit lőtt le egy rendőr.