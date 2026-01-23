2025 novemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 756 400, a nettó átlagkereset 525 900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,9, a nettó átlagkereset 10,2, a reálkereset pedig 6,2 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – írta a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 600 000, a nettó kereset mediánértéke 417 900 forintot ért el, 10,1, illetve 10,5 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

A 2025. novemberi keresetek így alakultak:

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 756 400 forint volt, 8,9 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.

A nettó átlagkereset 525 900 forintot ért el, ez 10,2 százalékkal magasabb volt, mint 2024 novemberében. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi külön juttatás nélküli) bruttó átlagkereset 665 100 forint volt, ami 8,7 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 653 100, a költségvetésben 679 100, a nonprofit szektorban 739 500 forintot tett ki, 7,5 és 10,4, illetve 14,4 százalékkal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 6,2 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 3,8 százalékos növekedése mellett.

A bruttó mediánkereset 600 000 forintot ért el, ami 10,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A nettó kereset mediánértéke 417 900 forintot tett ki, ez 10,5 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

2025. január–november közötti időszakban ez annyit jelent, hogy:

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 697 300 forint, a nettó átlagkeresete 481 100 forint volt.

A bruttó átlagkereset 9,1 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,4 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának adatát.

Reagált az NGM

Czomba Sándor: az adócsökkentéseknek köszönhetően 500 ezer forint fölé nőtt a nettó átlagkereset

A Kormány azért küzd, hogy 2026-ban is több jusson a magyar családok és nyugdíjasok zsebébe. Ennek érdekében emeljük a béreket, megvédjük a 13. havi és bevezetjük a 14. nyugdíjat, miközben csökkentjük az adókat és folytatjuk a harcot az áremelésekkel szemben. Januártól – számos ágazati béremelés, így például a szociális és kulturális ágazatban végrehajtott 15 százalékos emelés mellett – a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal nőtt, ami komoly eredmény a jelenlegi kedvezőtlen külső gazdasági környezetben. Az adócsökkentéseknek köszönhetően 2025 novemberében először emelkedett 500 ezer forint fölé a nettó átlagkereset, a nettó mediánkereset pedig először haladta meg a 400 ezer forintot.

A szuverén magyar út változatlanul a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtés ösztönzésére, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül – áll a minisztérium közleményében.