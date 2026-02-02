A Klasszis Média Kft.-t alapító Ács Zsuzsanna és Komáromi Balázs bejelentették, hogy a Trend FM-hez kerül a kiadó. A cég az Mfor, a Privátbankár és a Piac&Profit kiadója a rendezvény- és konferenciapiacnak is aktív szereplője.

A Media1 értesülései szerint a tulajdonosváltást követően Ács Zsuzsanna továbbra is a cégcsoportnál marad, ügyvezetőként.

Komáromi Balázs arról beszélt, hogy a lépés stratégiai jelentőségű, mivel így ki tudják aknázni a médiacsoport és a Trend FM közötti szinergiákat.