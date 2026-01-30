Az Index egy hosszú, személyes beszámolókkal megfűszerezett riportot készített egy csalásgyanús, ám mindennapi történetről; több tucat károsult, több mint húsz feljelentés és összességében több tízmillió forintos kár rajzolódik ki a győri Bútor Expert Kft. ügyében. A portál információi alapján a történetek közös eleme, hogy a vásárlók látszólag rendezett körülmények között, bemutatóteremben, számlával és dokumentált megrendeléssel fizettek előleget vagy teljes vételárat olyan bútorokra, amelyek végül soha nem érkeztek meg. A tanulság egyértelmű:

a formálisan korrekt környezet önmagában nem jelent garanciát a biztonságos vásárlásra.

Az Index szerint a csalássorozat 2025 februárja és szeptembere között zajlott. A cég vonzó árakkal, széles kínálattal, professzionális weboldallal és erős közösségimédia-jelenléttel épített bizalmat. A portál információi alapján az Instagram-oldalon több mint negyvenezer követő szerepelt, a Facebookon kezdetben túlnyomórészt pozitív értékelések voltak láthatók. Sok vásárló személyesen is felkereste a győri bemutatótermet, ahol kiállított bútorok, szövetminták és segítőkész eladók fogadták őket.

Az Index által megismert károsulti vallomások szerint a problémák a szállítási határidők lejárta után kezdődtek. Kezdetben nyolc–tíz hetes szállítást ígértek, majd „gyártói csúszásra” hivatkozva további huszonöt munkanap türelmet kértek. A portál információi alapján ezt követően újabb határidők következtek, majd fokozatosan megszűnt a kommunikáció. A telefonhívásokra nem reagáltak, az e-mailekre nem érkezett válasz, a weboldal pedig elérhetetlenné vált.

Az Index cikke rámutat arra, hogy a háttérben tudatosan felépített céges struktúra működött. A Bútor Expert Kft. ügyvezetőjének korábbi cége már felszámolás alatt állt, ezt követően új társaságokat vontak be az értékesítésbe és a számlázásba. A portál információi szerint az egyik érintett vállalkozásból 2025 augusztusában huszonötmillió forintot vettek ki, miközben több végrehajtási eljárás is folyamatban volt, a Bútor Expert Kft. bankszámláját pedig szeptemberben törölték.

Különösen tanulságos elemként emeli ki az Index, hogy a csalásra végül egy lengyel bútorgyártó válasza világított rá. A gyártó közlése szerint sem megrendelést, sem előleget nem kaptak a magyar cégtől, így a vásárlóknak küldött, gyártásra hivatkozó értesítések valótlanok voltak. Ez az eset rávilágít arra, hogy a gyártóval történő közvetlen kapcsolatfelvétel fontos ellenőrzési lehetőség lehet hasonló vásárlások esetén.

Az Index információi szerint eddig huszonkét hivatalos feljelentés érkezett a Győri Rendőrkapitánysághoz, a kárértékek kétszázezer és egymillió forint között mozognak, az összkár pedig több tízmillió forintra tehető. A nyomozás folyamatban van, az ügyek összevonása lassan halad.