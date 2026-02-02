Az Európai Unió már több éve kötelezővé tette a vezetői engedélyek cseréjét. Előírta, hogy 2033-ra valamennyi tagországban már a korszerű, egységes, nehezen hamisítható, bankkártyához hasonló jogosítványokat kell használni. A csere azonban az egyes államokban nem egyszerre, hanem fokozatosan, több lépcsőben történik.

Magyarországon 2013. január 19. óta már kizárólag az új típusú jogosítványokat bocsátják ki a hatóságok, de a korábban kiállított engedélyeket sem szükséges azonnal lecserélni: azok a lejáratukig továbbra is érvényesek maradnak.

Az 1953 előtt születettek esetében viszont – függetlenül a jogosítvány kiállításának idejétől és formátumától – a csere végső határideje 2033. január 19.

– hívta fel a figyelmet a Zala vármegyei hírportál.

Amennyiben lejár, vagy már lejárt a vezetői engedély, akkor a hosszabbítás módja az alábbiak szerint zajlik:

Első lépésként a háziorvosnál el kell végeztetni az alkalmassági vizsgálatot. Ennek díja

50 éves korig 7200 forint,



50 és 60 éves kor között 4800 forint,



60 és 70 éves kor 2500 forint,



a 70. év betöltése után 1700 forint.

Az alkalmassági vizsgálat után a hagyományos ügyintézés szerint a kormányablakot kell felkeresni a következő dokumentumokkal:

személyi igazolvány, vagy útlevél

lakcímkártya

a háziorvostól kapott alkalmassági vélemény

a jelenlegi jogosítvány.

A kormányablakban az ügyintézés díja 6900 forint, illetve 3000 forint abban az esetben, ha az adott személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy az orvosi alkalmassági vélemény egy évnél rövidebb ideig érvényes.

De a lejárt jogosítványok cseréjét, hosszabbítását az Ügyfélkapun keresztül, online is lehet intézni, mégpedig az „Okmányok” menüpontban, a „Nyilatkozat a vezetői engedély automatikus hivatali meghosszabbításához” opciót választva. Ilyenkor az eljárás illetékmentes. Az érvényes orvosi alkalmassági igazolást viszont csatolni kell.

Végül nem árt tudni azt sem, hogy az igazoltatáshoz nincsen szükség a jogosítványra, de a személyire sem Magyarországon belül. A Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban lévő QR-kóddal is azonosíthatja magát az, akit megállít a rendőr. Ilyenkor meg kell nyitni a mobilalkalmazást, koppintani a „Rendőri igazoltatás” menüre, és felmutatni a képernyőn megjelenő QR-kódot, amit a rendőr a készülékével beolvas.