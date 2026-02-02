Az Otthon Start hitel kamatplafonja 3 százalék, így a fogyasztók számára első ránézésre
nem is számíthat, melyik bankfiókba sétálnak be. A látszat azonban csal, a pénzintézetek
szinte mindegyike jelentős, 200 ezer forintos alap jóváírással, de összességében akár
300 ezer forintot is meghaladó kedvezményekkel, extra betéti bónuszokkal vagy ingyenes
számlavezetéssel licitálnak egymásra - olvasható a Money.hu elemzésében.
Kézenfekvő megoldásnak tűnik a számlavezető banknál igényelni a hitelt, de a jelenlegi piaci helyzetben a hűség nem mindig kifizetődő. A bankváltással járó adminisztráció most busásan megtérülhet, hiszen a jóváírások fedezhetik a költözés, az illetékek vagy az ügyvédi költségek egy részét
– hívja fel a figyelmet Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője.
A legtöbb banknál a belépő szint a 200 ezer forintos jóváírás, de a feltételek és a kiegészítő lehetőségek jelentősen eltérnek. Megjelentek extraként a lakástakarék megtakarítások is:
- Az OTP Bank január 19-én indította el új akcióját, amely a hitel mellé megtakarításra
ösztönöz. Aki az Otthon Start mellé OTP Lakástakarék Prémium Plusz szerződést
köt, az első éves megtakarításával megegyező, maximum 240 ezer forint extra betétben
kapja a jóváírást.
- Az MBH Banknál az alap 200 ezer forintos jóváírás mellé további 20 ezer forint zsebelhető
be, ha az ügyfél Fundamenta lakáskassza szerződést is köt.
- Az Erste Banknál amellett, hogy a 200 ezer forintos jóváíráson felül további 40-40 ezer
forint jár törlesztésvédelmi biztosításra és lakásbiztosításra, lakástakarék szerződés
esetén ingyenes számlanyitás és 25 ezer forint díjkedvezmény is elérhető.
A CIB Bank, a Gránit Bank, a K&H Bank, a MagNet Bank és a Raiffeisen Bank egyaránt 200 ezer forint egyszeri jóváírással várja az igénylőket. A különbség azonban részletekben rejlik:
- A CIB Banknál a jóváírás mellé a CIB ECO és ECO Plusz számlákra 0 Ft-os havi
számlavezetési díj is jár. Új ügyfelek számára az Otthon Start hitellel együtt igényelt
piaci kamatozású lakáshitel esetén további jóváírás is elérhető.
- A Gránit Banknál a jóváíráshoz számlanyitás és meghatározott összegű rendszeres
havi jövedelem odautalása szükséges a kölcsön futamideje alatt, és már a kölcsön
folyósítását megelőzően is.
- A K&H-nál, a MagNetnél és a Raiffeisennél a folyósítás negyedévét követő
hónapban, illetve 30 napon belül érkezik a pénz, a banknál történő számlanyitás és
(K&H esetén) otthonbiztosítás kötése mellett.
- Az UniCredit Bank taktikája eddig eltért a fix összegektől: ők egy havi teljes
törlesztőrészletet (minimum 100 ezer forint) írtak jóvá. Ez magasabb hitelösszeg esetén kifejezetten kedvező, azonban február 1-től náluk is fix, 250 ezer forint jóváírás érhető el az Otthon Start hitelek után.
A jóváírási kedvezmények minden esetben feltételekhez és javarészt akciós időszakokhoz kötöttek. Gyakori elvárás a jövedelem bankhoz érkeztetése, az aktív számlahasználat, valamint különféle biztosítási vagy lakástakarék-szerződések megkötése. Mindezek mellett több banknál is további, több tízezer forintos jóváírást kaphatnak új számlanyitás esetén az ügyfelek.
Garam Dániel kiemelte, a kamat önmagában nem elegendő összehasonlítási szempont. Az Otthon Start hitelnél érdemes a teljes csomagot nézni: a jóváírásokat, a költségeket és a kapcsolódó feltételeket is, mielőtt egyik vagy másik bank ajánlata mellett döntenénk.
