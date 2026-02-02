A 39 éves Runets az orosz kriptovaluta-bányászati ipar úttörői közé tartozik. 2017-ben alapította a BitRiver céget, amelyet később 15 adatközpontra bővített, 533 megawatt kapacitással és több mint 175 ezer szerverrel. Az Egyesült Államok 2022-ben szankcionálta a céget, miután Oroszország megszállta Ukrajnát - írja a Bloomberg.

A BitRiver-t Oroszország 2024-es kriptopiac-liberalizációjának potenciális haszonélvezőjeként tartották számon, mivel az ország a háború miatti szankciók közepette egyre inkább a digitális valutákra támaszkodott.

A Kommersant újság hétfőn arról számolt be, hogy egy szibériai bíróság a múlt héten csődfelügyeleti eljárást indított a Fox Group ellen, amely a BitRiver irányító társaságának 98 százalékát birtokolja. Az ügy az EN+ Group International PJSC egyik leányvállalatának adósságköveteléseihez kapcsolódik, amely részben Oleg Deripaska milliárdos tulajdonában van.

A Kommersant szerint a kriptovaluta-bányászati vállalat az áramszolgáltatókkal is vitában áll, és tárgyalások folynak a BitRiver tulajdonviszonyainak esetleges megváltozásáról.

A BitRiver sajtószolgálata egyelőre nem reagált a Bloomberg megkeresésére.