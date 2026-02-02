A 39 éves Runets az orosz kriptovaluta-bányászati ipar úttörői közé tartozik. 2017-ben alapította a BitRiver céget, amelyet később 15 adatközpontra bővített, 533 megawatt kapacitással és több mint 175 ezer szerverrel. Az Egyesült Államok 2022-ben szankcionálta a céget, miután Oroszország megszállta Ukrajnát - írja a Bloomberg.
A BitRiver-t Oroszország 2024-es kriptopiac-liberalizációjának potenciális haszonélvezőjeként tartották számon, mivel az ország a háború miatti szankciók közepette egyre inkább a digitális valutákra támaszkodott.
A Kommersant újság hétfőn arról számolt be, hogy egy szibériai bíróság a múlt héten csődfelügyeleti eljárást indított a Fox Group ellen, amely a BitRiver irányító társaságának 98 százalékát birtokolja. Az ügy az EN+ Group International PJSC egyik leányvállalatának adósságköveteléseihez kapcsolódik, amely részben Oleg Deripaska milliárdos tulajdonában van.
A Kommersant szerint a kriptovaluta-bányászati vállalat az áramszolgáltatókkal is vitában áll, és tárgyalások folynak a BitRiver tulajdonviszonyainak esetleges megváltozásáról.
A BitRiver sajtószolgálata egyelőre nem reagált a Bloomberg megkeresésére.
Az arany tönkreveri a bitcoint? Trump és a kínaiak között kitört a hidegháború?2022 és 2025 között a bitcoin elképesztőt rallyzott, a 2021-es bikapiac utáni mélypontról, azaz 15 ezer dollárról egészen 120 ezer dollárig emelkedett. Majd Trump lett az amerikai elnök, és mindenki azt hitte, hogy eljött a BTC és a kripto ideje. Azonban az amerikai elnök szinte mindenkit magára haragított, részben kiszámíthatatlan politikája miatt a kockázatosabb eszközök helyett aranyba és ezüstbe fektettek az emberek. Most azonban itt az újabb fordulat, ember legyen a talpán, aki eligazodik.
Bővebben>>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!