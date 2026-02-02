Pénzvisszafizetéssel garantálja a minőséget az Aldi: a vállalat elégedettségi garanciát nyújt a zöldségekre és a gyümölcsökre is.

Amennyiben a vásárló nem elégedett bármilyen, nála vásárolt zöldség vagy gyümölcs minőségével, úgy a terméket az ország bármely Aldi-üzletébe visszaviheti, a vállalat visszatéríti a kifogásolt termékek vételárát.

A visszahozott árukat az áruházak frissességfelelős munkatársai átválogatják. Az emberi fogyasztásra alkalmas zöldségek és gyümölcsök a Magyar Élelmiszerbank Egyesület segítségével rászorulókhoz kerülnek, a többi terméket pedig az Aldi ingyenesen felajánlja állatkerteknek és gazdálkodóknak, ezzel is csökkentve a keletkező élelmiszer-hulladék mennyiségét.

A lánc a vásárlókat is bevonja a friss kategória fejlesztésébe: az áruházlánc a „Mondd el véleményed!” online kérdőív kitöltésével lehetőséget biztosít arra, hogy a fogyasztók szavazással döntsenek arról, melyik zöldség vagy gyümölcs legyen a következő hónap kiemelt, akciós terméke, azaz „A hónap friss bajnoka”. Az így megszavazott termék limitált ideig rendkívüli kedvezménnyel kapható a következő hónapban.

Az Aldi a zöldség-gyümölcs termékek mintegy 90 százalékánál megszüntette az egyszer használatos papírcsomagolású szállítást az üzletekbe, és összecsukható, többször használatos műanyag rekeszekre állt át. Ennek köszönhetően minimálisra csökkent az egyutas csomagolásból származó papírhulladék mennyisége.

Az kiskereskedelmi lánc több intézkedéssel is fejleszti frissáru-kínálatát. Az áruházlánc minden üzletében frissességfelelős munkatárs gondoskodik arról, hogy a zöldség-gyümölcs kínálat egész nap kiváló minőségben és rendezett formában legyen elérhető:

a kijelölt kolléga naponta többször végigjárja az üzletet, ellenőrzi a polcokat, átválogatja a termékeket, és szükség esetén eltávolítja a nem megfelelő darabokat, hogy a vásárlók mindig friss, jó minőségű alapanyagokat vihessenek haza

– olvasható a vállalat közleményében.

A megbízható minőség másik záloga, hogy az Aldi GlobalG.A.P.-tanúsítvánnyal rendelkező termelőktől vásárol friss zöldséget és gyümölcsöt. Ez a nemzetközileg elismert mezőgazdasági tanúsítvány azt jelzi, hogy a terméket biztonságos, környezet- és munkavédelmi szabályok szerint, ellenőrzött módon termesztették. A GlobalG.A.P. keretrendszerében szabályozott a növényvédő szerek használata és a szennyeződések megelőzése, biztosított a nyomonkövethetőség. Visszakövethető, honnan származik az áru és milyen úton jut el a boltig, továbbá szigorú előírások vonatkoznak a betakarításra, a tárolásra és a csomagolásra, illetve elvárás a talaj és a víz védelme, a felelős erőforrás-használat, valamint alapvető követelmények érvényesek a dolgozók biztonságára és a velük való korrekt bánásmódra. Az Aldi a növényvédőszer-maradványok vagy a mikrobiológiai határértékek esetében a jogszabályi előírásoknál szigorúbb elvárásokat is meghatároz.

A vállalat – csak a zöldségek és gyümölcsök esetében –

évente 150 laboratóriumi vizsgálatot végeztet, ezenfelül további érzékszervi ellenőrzésekkel is rendszeresen ellenőrzi a termékek minőségét, hogy illatra, ízre, állagra, beltartalomra és megjelenésre is magas színvonalú termékek kerüljenek a vásárlók kosarába.

Az áruházlánc országszerte immár 21 üzletében zöldség-gyümölcs hűtőket helyezett el annak érdekében, hogy az itt kínált termékek még tovább maradjanak frissek, és a vásárlók minden alkalommal kiszámíthatóan jó minőségű árut találjanak ezekben a hűtőkben is.