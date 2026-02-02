Őrizetbe vett a német ügyészség öt embert azzal a gyanúval, hogy orosz hadiipari vállalatoknak exportáltak termékeket a Moszkva elleni uniós szankciók megkerülésével – jelentette be hétfőn a német szövetségi ügyészi hivatal.

A gyanúsítottakat – német, ukrán és orosz állampolgárokat – az észak-németországi Lübeck városban és a közeli Herzogtum Lauenburg járásban fogták el. Az őrizetbe vettek által működtetett hálózat középpontjában egy lübecki kereskedelmi vállalat állt. Az ügyészség szerint a törvénytelen műveletekhez fedőcégeket és nem létező címzetteket használtak az unión belül és kívül, illetve egy orosz szereplő is részt vett a szállítmányok elfedésében.

A gyanú szerint orosz állami ügynökségek irányították a beszerzéseket.

A német ügyészség becslései szerint 2022 februárja óta a hálózat – legkevesebb 30 millió értékben – 16 ezer szállítmányt szervezett le 24 orosz hadiipari vállalat javára.

Különböző helyszíneken - köztük Frankfurtban és Nürnbergben - házkutatásokat is végeztek. Öt további gyanúsítottat még keresnek a hatóságok.